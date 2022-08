Jedz to warzywo! Zapobiega chorobie Parkinsona

Naukowcy badają również wpływ spożywania bobu na łagodzenie objawów choroby Parkinsona. Wskazują, że efekty badań są obiecujące. Do tej pory wiadomo, że bób na szereg właściwości prozdrowotnych.

Zalecany jest chorym na anemię

Bób jest warzywem, które jest bogate w żelazo. Regularne spożywanie bobu zwiększa poziom żelaza we krwi i złagodzi objawy anemii. Bób zawiera dużą ilość potasu, błonnik rozpuszczalny oraz niewielką ilość sodu. Stwierdzono, że spożywanie bobu obniża poziomu cholesterolu i reguluje ciśnienie krwi.

Odchudzasz się? Jedz bób!

Bób zawiera małą ilość kalorii. Jedna szklanka tego warzywa zawiera tylko ok. 187 kcal. Dietetycy wskazują, że bób ma również niską zawartość kwasów tłuszczowych i dlatego polecają go osobom będącym na diecie. Zawarty w nim błonnik pomaga zmniejszyć apetyt, szybciej powodując uczucie sytości.

Bób to dobra alternatywa dla mięsa

Bób polecany jest nie tylko osobom na diecie redukcyjnej, ale również weganom i wegetarianom. Powinny go również spożywać osoby z chorobami układu krążenia, które często muszą ograniczyć ilość spożywanego mięsa z racji zawartych w nim nasyconych kwasów tłuszczowych. Podobnie jak soczewica i soja, bób jest znakomitym źródłem białka. W 100 g ugotowanego bobu znajduje się prawie 8 g białka.

Po bób powinny sięgać kobiety w ciąży

Jak wskazują dietetycy, po tę roślinę powinny sięgać także kobiety w ciąży, gdyż jest ona źródłem kwasu foliowego. Organizm nie potrafi syntetyzować tego związku, dlatego musi być dostarczany wraz z pożywieniem.

Kto nie powinien jeść bobu?

Spożywania bobu nie zaleca się jednak osobom chorującym na dnę moczanową, choroby nerek oraz cierpiącym na zaburzenia układu pokarmowego.

Jak gotować bób?

Na silnym ogniu gotowanie bobu powinno trwać ok. 15 min. Zanim rozpoczniemy gotowanie bobu, należy go dokładnie wypłukać. Bób po umyciu zalewamy wodą – powinno być jej dwa razy więcej, niż ziaren. Woda musi być lekko osolona. Do wody można dorzucić świeży koper, trochę kminku i cząbru – nie będzie powodował wzdęć.

