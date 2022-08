Dlaczego warto jeść brokuły? Te właściwości przekonają każdego

Brokuły – koszmar dzieciństwa. Ze świecą szukać malucha, który z apetytem zajada te miniaturowe, zielone drzewka. Niektórym wraz z wiekiem przechodzi i stają się miłośnikami brokułów, inni dalej omijają to warzywo szerokim łukiem. Tymczasem prawda jest okrutna – brokuły powinny znaleźć się w naszej codziennej diecie. To jedne z najzdrowszych warzyw.

Jedz więcej warzyw i owoców

To zdecydowanie najprostszy i najsmaczniejszy sposób na wprowadzenie błonnika do swojej diety. Niestety z owocami jest tak, że unikamy ich z powodu dużej ilości cukru, co jest zgodne z prawdą - owoce powinny znaleźć się w codziennej diecie, ale w rozsądnych ilościach. Natomiast warzywa powinniśmy jeść bez ograniczeń. Większość z nich zawiera niewiele kalorii, za to mnóstwo błonnika, witamin i antyoksydantów. Dobrze, byśmy wybierali surowe warzywa. Zjedzenie jednego jabłka dziennie i surówki ze świeżych warzyw jest już dużym krokiem w przypadku osób, które na co dzień sięgają głównie po śmieciowe jedzenie.



Stosuj pełnoziarniste pieczywo

Nie trzeba robić wielkiej rewolucji, żeby wprowadzić więcej błonnika do swojej codziennej diety. Dobrym rozwiązaniem jest zastąpienie klasycznych produktów spożywczych ich pełnoziarnistymi odpowiednikami. A więc sięgnąć po brązowy ryż zamiast białego, wybrać chleb pełnoziarnisty zamiast bułki wrocławskiej czy kajzerki.



Wypróbuj proste sztuczki

Jeśli tylko można, nie obieraj warzyw i owoców ze skórki - to idealne źródło błonnika pokarmowego. Co jeszcze możesz zrobić? Dodawać suszone owoce i orzech do swoich ulubionych dań, np. owsianki na śniadanie czy jogurtu naturalnego w formie lunchu w pracy.



Zaopatrz się w blender

Soki owocowe cieszą się dużą popularnością. Trzeba jednak pamiętać, że cukier z owoców przyjmowanych w tej postaci jest łatwiej przyswajalny. Ponadto w kwestii podaży błonnika zaleca się spożywanie owoców w postaci stałej, a więc na surowo. Jeśli lubimy "pić" owoce, powinniśmy zaopatrzyć się w blender. Rewelacyjnie sprawdzi się model butelkowy - koktajl przygotowywany jest już w butelce, która wystarczy zakręcić i zabrać ze sobą do pracy lub szkoły. Taki napój zawiera zdecydowanie więcej błonnika niż sok. Z powodzeniem można łączyć różne warzywa i owoce, dzięki czemu koktajl staje się prawdziwą bombą witaminową.



Sięgnij po suplement diety

Na rynku dostępne są suplementy diety z błonnikiem. Występuje najczęściej w formie proszku (nawet smakowego!), który można dosypać do różnych dań i produktów. To dobra i szybka alternatywa. Trzeba jednak uważać, żeby nie przesadzić. Nadmiar błonnika pokarmowego może powodować ból brzucha, wzdęcia i zaparcia. Szczególnie, jeśli nie pijemy dużo wody. Dlatego też lepiej sięgać po naturalne źródła błonnika. Ilość trzeba zwiększać stopniowo, żeby jelita mogły się przyzwyczaić do niego.