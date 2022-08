Po co człowiekowi woda? Ta lista zmobilizuje cię do regularnego sięgania po wodę

O tym, jak istotna dla organizmu jest woda, przypomina pacjencki serwis pacjent gov.pl. Jak czytamy, najwięcej wody tracisz podczas intensywnego wysiłku fizycznego przy pracy lub sporcie, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze powietrza. Utrata wody powyżej 15 procent masy ciała może prowadzić do śmierci. Bez wody jesteś w stanie przeżyć zaledwie kilka dni.

Dlaczego człowiek musi pić wodę?

Wszystkie nasze organy składają się z wody. Dzięki niej prawidłowo przebiegają wszystkie funkcje organizmu: biologiczne, fizjologiczne i chemiczne. Potrzebujesz wody, by:

zapobiegać odwodnieniu organizmu,

pozbyć się szkodliwych produktów przemiany materii czy procesów trawienia i innych toksyn,

regulować temperaturę ciała,

transportować tlen, składniki odżywcze i inne ważne substancje do wszystkich komórek ciała,

utrzymywać prawidłowe ciśnienie i objętość krwi,

zapewnić prawidłową perystaltykę przewodu pokarmowego w przypadku zaparcia czy zespołu jelita drażliwego,

zapewnić funkcjonowanie mózgu, wspomagać pamięć i koncentrację,

wspierać proces leczenia w chorobach przebiegających z gorączką, a także w biegunkach o różnej etiologii – bakteryjnej czy wirusowej,

mieć jędrną, nawilżoną i gładką skórę.

Zapotrzebowanie na wodę zależy od wielu czynników. Zdrowy, dorosły człowiek powinien wypijać od 1,5 do 2 litrów wody – w zależności od płci, temperatury otoczenia i aktywności fizycznej. A w czasie intensywnego wysiłku i upałów nawet do 4–5 litrów na dobę. 2 litry wody to 8 pełnych szklanek.

Co można pić zamiast wody?

Nie tylko wodą można się nawadniać. Dostarczaj organizmowi płyny:

w formie płynnej – to głównie woda, ale też wszelkiego rodzaju inne napoje, jak: naturalne soki owocowe i warzywne napoje mleczne (jeśli nie ma zdrowotnych przeciwskazań), np. niskotłuszczowe produkty mleczne fermentowane (kefiry, jogurty, zsiadłe mleko) niesłodzony, lekki napar z zielonej lub czarnej herbaty lub naturalnej owocowej czy ziołowej (rumianek, mięta itp.)

z pokarmami stałymi – zawartość wody jest różna w różnych produktach spożywczych, najwięcej wody jest w owocach i warzywach.

Najlepiej pij wodę i inne napoje o temperaturze pokojowej. Ale przy wysokiej temperaturze sięgaj też po płyny chłodniejsze.