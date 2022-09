Budzisz się rano zmęczony? Możesz mieć niedobór ważnej witaminy

Przewlekłe zmęczenie może być wywołane nadmiernym stresem, ale również niedoborem substancji odżywczych. Jeśli każdego dnia budzisz się bardziej zmęczony niż wieczorem, gdy kładłeś się spać, być może prowadzisz zbyt intensywny tryb życia lub nieodpowiednio się odżywiasz. Brak składników odżywczych może doprowadzić do problemów ze snem i właściwym wypoczynkiem. Jakich?

Witaminy na sen

Na regenerację układu nerwowego wpływają przede wszystkim magnez oraz witaminy z grupy B. To one regulują poziom troptofanu, który wpływa na właściwe wydzielanie melatoniny, dobry i zdrowy sen. Magnez chroni także mózg przed nadmiernym stresem i zmęczeniem. Jeśli więc czujesz się przemęczony i pozbawiony energii, być może masz zbyt mało magnezu lub witamin z grupy B.

Niedobór witaminy B12

Witamina B12 jest bardzo ważną witaminą z grupy B, która wspiera funkcjonowanie układu nerwowego i mózgu. Na jej niedobór często cierpią osoby stosujące dietę wegańską lub wegetariańską, ponieważ witamina ta znajduje się głównie w mięsie i produktach odzwierzęcych. Jeśli decydujemy się na to, by zrezygnować ze spożywania produktów mięsnych, powinniśmy pamiętać, by uzupełniać poziom witaminy B12.

Niedobór witaminy B12 może objawiać się silnym poczuciem zmęczenia. Niekiedy jest ono tak wyraźne, że osoba, która ma zbyt mało witaminy B12, ma problem, żeby wstać z łóżka. Nierzadko czuje się bardziej zmęczona niż wtedy, gdy kładła się spać, jest pozbawiona energii i sił witalnych.

Jak rozpoznać niedobór B12?

Brytyjska Narodowa Służba Zdrowia (NHS) wskazuje, że niedobór witaminy B12 może rozwijać się w organizmie stopniowo. Oprócz przewlekłego zmęczenia (zwłaszcza porannego) mogą pojawiać się zawroty głowy, zadyszka, kołatania serca. Brak witaminy B12 może także pogarszać koncentrację i przyczyniać się do problemów z pamięcią.

Aby sprawdzić, czy nie cierpimy na niedobór witaminy B12, powinniśmy wykonać badanie krwi. Jeśli wskaże ono, że mamy zbyt małą ilość składnika, powinniśmy wykonać dodatkowe badanie. Niedobór witaminy B12 może być powiązany z nadczynnością tarczycy lub z anemią.

