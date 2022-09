Czarna herbata może obniżać ryzyko... zgonu

Czarna herbata jest bogata w kofeinę, dlatego jej spożywanie często porównuje się do kawy. Osoby pijące czarną herbatę, mogą mieć jednak przewagę nad tymi, którzy sięgają po małą czarną. W herbacie znajdują się substancje, które mogą przedłużać życie.

Jak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez National Institutes of Health, osoby pijące czarną herbatę mogą przeżyć swoich rówieśników, którzy nie sięgają po ten napój. Wynika to przede wszystkim z występujących w czarnej herbacie polifenoli, które działają jak przeciwutleniacze i zmniejszają uszkodzenia komórek. W ten sposób mogą zapobiegać degradacji komórek czy szkodliwemu działaniu wolnych rodników, a tym samym poprawiać kondycję zdrowotną.

„Polifenole mogą pomóc w zmniejszeniu uszkodzeń oksydacyjnych w naszych komórkach i mogą pomóc obniżyć ryzyko kilku chorób przewlekłych (choroby sercowo-naczyniowe i cukrzyca). Polifenole mogą również działać jako środki przeciwzapalne, co może pomóc zmniejszyć ból stawów i zapalenie stawów” – powiedziała Amy Bragagnini specjalista ds. żywienia onkologicznego w Trinity Health Lacks Cancer Center w Michiga.

Jak wynika z badania, korzyści płynące ze spożywania czarnej herbaty są niezależne od tego, w jakiej pijemy ją formie. Występują zarówno w przypadku picia samego napoju, jak i dodawania do niego mleka, cukru czy cytryny.

Miłośnicy czarnej herbaty powinni wiedzieć, że napój ten może działać pobudzająco na organizm, dlatego lepiej jest pić go w godzinach przedpołudniowych. Do herbaty można dodawać miód, syropy owocowe, imbir czy goździki, by poprawić jej właściwości smakowe i wzmocnić działanie polifenoli. Jeśli zastanawiamy się nad tym, jaką herbatę kupić, sięgajmy po herbaty sypane, które są zdrowsze od tych ekspresowych.