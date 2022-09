Czy możesz jeść biały ryż, jeśli masz wysoki poziom cukru we krwi?

Na nowe badania powołują się dietetycy z portalu Eat This, Not That! Chociaż uważa się, że spożywanie białego ryżu sprzyja rozwojowi cukrzycy, to badania wskazują, że nie jest to do końca prawda. Osobom, które mają podwyższony poziom cukru we krwi, lekarze zalecają często odrzucenie wszystkich białych, skrobiowych produktów, takich jak ziemniaki, biały makaron, desery, biały chleb i oczywiście biały ryż.

Co zawiera biały ryż?

W jednej filiżance ugotowanego białego ryżu (około 186 gramów) znajduje się:

kalorie: 242,

tłuszcz: 0,4 gramów,

sód: 0 miligramów,

węglowodany: 53,4 gramów,

błonnik: 0,6 gramów,

cukry: 0 gramów,

białko: 4,4 gramów.

Biały ryż to taki, z którego usunięto łuskę, otręby i zarodki. W wyniku tej ekstrakcji biały ryż zawiera mniej składników odżywczych niż odmiany brązowe, czarne lub czerwone. Występuje w odmianach krótkoziarnistych, średnioziarnistych i długoziarnistych. Każda z tych odmian posiada inny indeks glikemiczny.

Dlaczego nie warto rezygnować zupełnie z białego ryżu?

Biały ryż est spożywany głównie ze względu na wysoką zawartość węglowodanów, które dostarczają dużą ilość energii. Pomaga też w łagodzeniu zaburzeń trawiennych, takich jak biegunka czy zapalenie jelita grubego. Za o wiele zdrowszy rodzaj ryżu uznawany jest ryż brązowy, który swoje właściwości zawdzięcza błonnikowi oraz licznym składnikom odżywczym. Jeśli jednak wolisz biały ryż od brązowego, to okazuje się, że trzeba włączyć go do diety, należy tylko umiejętnie łączyć go na talerzu z innymi produktami.

Jak dobrze zbilansować posiłek?

Dobrze zbilansowany posiłek powinien zawierać źródło białka, zdrowy tłuszcz, węglowodany i warzywa. Jak to osiągnąć?

Dodatek błonnika

Jednym z łatwych sposobów na skomponowanie posiłku z dodatkiem białego ryżu jest dodanie produktów bogatych w błonnik, takich jak warzywa lub inne produkty pełnoziarniste. W ten sposób, po spożyciu dania, poziom cukru we krwi nie podniesie się – zapewniają dietetycy.

Połączenie kilku rodzajów skrobi

Aby utrzymać poziom cukru we krwi pod kontrolą, przygotowując posiłek, który zawiera biały ryż, należy również wziąć pod uwagę inne rodzaje skrobi, które z nim łączysz. Takie połączenie znajdziemy np. w kuchni indyjskiej, gdzie często na jednym talerzu znajdziemy ryż, soczewicę i fasolę. Najlepiej zastąpić je chudym mięsem np. piersią z kurczaka usmażoną na oliwie z oliwek.