Skutki jedzenia kukurydzy. Sprawdź, jak wpływa na zdrowie

Kukurydza wywodzi się z Ameryki Środkowej, ale uprawiana jest w niezliczonych odmianach na całym świecie, także w Polsce. Najchętniej sięgamy po nią w formie popcornu lub płatków kukurydzianych. Do popularnych produktów z kukurydzy zaliczane są też: tortille, nachosy, mąka kukurydziana, syrop kukurydziany i olej kukurydziany.

Wartości odżywcze kukurydzy

Kukurydza składa się głównie z węglowodanów i zawiera niewielkie ilości białka i tłuszczu. Skrobia jest głównym rodzajem węglowodanów występujących w kukurydzy, stanowiąc 28–80 proc. suchej masy. Kukurydza słodka zawiera około 18 proc.cukru. Główną zaletą kukurydzy zdecydowanie jest błonnik, minerały oraz witaminy: D, E oraz te z grupy B

Ile kalorii ma kukurydza?

Kukurydza jest kaloryczna, dlatego będąc na diecie lepiej jeść ją w ograniczonych ilościach. 100 gramów odsączonej kukurydzy z puszki ma 122 kalorie. Dla porównania w 100 gramach ziaren z ugotowanej, świeżej kolby jest około 66 kalorii.

Kukurydza obniża poziom cholesterolu

Okazuje się, że włączenie oleju kukurydzianego do codziennej diety jest skutecznym sposobem na obniżenie cholesterolu. Wyniki badania z 2018 roku opublikowane w The Journal of Noutrition przeprowadzone w grupie 25 dorosłych z wysokim poziomem cholesterolu wskazują, że spożywanie czterech łyżek oleju kukurydzianego dziennie znacząco obniża poziom cholesterolu w porównaniu z tymi, którzy spożywali w tym czasie taką samą ilość oleju kokosowego.

Kukurydza może zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy



Okazuje się, że włączenie niewielkiej ilości kukurydzy do diety może pomaga utrzymać poziom cukru na właściwym poziomie i tym samym może zapobiec cukrzycy. Badanie z 2018 r. wykazało, że pigmenty antocyjanów znajdujące się w fioletowej kukurydzy miały korzystny wpływ na wychwyt glukozy i zwiększały poziom wydzielania insuliny, a także aktywację receptora wolnych kwasów tłuszczowych oraz markerów biologicznych związanych ze zmniejszeniem ryzyka cukrzycy.



Jedzenie kukurydzy przyspiesza przemianę materii

Badanie z 2013 roku opublikowane w The Journal of Nutrition

wykazało, że spożywanie dwóch rodzajów błonnika zawartych w kukurydzy: polidekstrozy i rozpuszczalnego błonnika kukurydzianego znacząco przyspiesza przemianę materii.



Kukurydza korzystnie wpływa na zdrowie jelit



Badanie z 2016 roku wskazuje, że włączenie kukurydzy do codziennej diety korzystnie wpływa na bakterie jelitowe. Okazuje się, że rozpuszczalne włókno kukurydziane ma działanie prebiotyczne i zwiększa ilość korzystnych bifidobakterii w przewodzie pokarmowym.



Jedzenie kukurydzy daje na długo uczucie sytości

Badanie opublikowane w 2012 roku w European Journal of Nutrition wskazuje, że przekąski z kukurydzy dają na długo uczucie sytości. Niskotłuszczowy popcorn jest bardziej sycący niż wysokotłuszczowe chipsy ziemniaczane.



