Jakie właściwości ma herbata z mlekiem? Poznaj prawdę o bawarce

Herbata z mlekiem w Polsce nie należy do najpopularniejszych napojów. Sięgają po nią często kobiety karmiące piersią, wierząc, że bawarka zadziała stymulująco na laktację i zwiększy ilość mleka w piersiach. Nie ma na to żadnych naukowych dowodów, ale mit dotyczący cennych właściwości bawarki wciąż jest żywy. Co warto wiedzieć o herbacie z mlekiem i jak ją pić?

Herbata z mlekiem na śniadanie

Herbatę z mlekiem zaleca się pić głównie do śniadania, gdy napój jest jeszcze ciepły. Można do niej dodać cynamonu czy miodu, by wzmocnić jej walory smakowe. Niektórzy zastępują nią kawę, ale pamiętajmy, że bawarka nie musi działać pobudzająco na organizm. Do przygotowania klasycznej bawarki stosuje się czarną herbatę liściastą, w której znajduje się teina, substancja wykazująca działanie podobne do kofeiny. Dodatek mleka sprawia jednak, że napój ten nie pobudza organizmu tak mocno jak czarna kawa.

Jakie właściwości ma herbata z mlekiem?

Herbata liściasta jest bogata w antyoksydanty, które mają zdolność zwalczania wolnych rodników i niwelowania stresu oksydacyjnego. Działa też stymulująco na pracę serca, rozgrzewa organizm, zwiększając jego zdolności obronne. Dodatkowo stymuluje do pracy układ nerwowy, może poprawiać koncentrację i zdolność myślenia.

Z najnowszych badań wynika, że zawartość mleka w herbacie może obniżać jej zdolności przeciwutleniające. Dodatek mleka do herbaty obniża zdolności antyoksydacyjne herbaty, dlatego taki napój należy raczej traktować jako rytuał, który przynosi walory smakowe, a nie zdrowotne.

Jak przyrządzić herbatę z mlekiem?

Aby przyrządzić dobrą herbatę z mlekiem, najlepiej jest parzyć herbatę liściastą. Ma ona największą ilość wartości i antyoksydantów. Herbatę należy zaparzyć, odczekać aż ostygnie, a dopiero później dodać mleka. Powinno ono być ciepłe, może być również spienione. Herbatę z mleczną pianką pijemy, zanim wystygnie.

