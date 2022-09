Czy wiesz, co to jest miłosna gruszka? Nadchodzi na nią sezon

Zaczyna się sezon na bakłażany. Chociaż po raz pierwszy to warzywo pojawiło się w Polsce w XVI wieku, to wielkiej kariery nie zrobiło. Doceniane jest natomiast w kuchni krajów arabskich i we Włoszech, gdzie uważane jest za wykwintny smakołyk.

Afrodyzjak, który wspomaga odchudzanie

Bakłażan polecany jest nie tylko na potencję, ale również osobom, które chcą stracić na wadze. Jest niskokaloryczny. Poza wodą, w składzie tego warzywa znajduje się także magnez, wapń, błonnik i potas. Zawarte w nim pektyny spowalniają przyswajanie glukozy i zwiększają uczucie sytości. Pomagają też zmniejszać wchłanianie metali ciężkich.

Bakłażan ma właściwości detoksykacyjne

Bakłażan ma silne właściwości detoksykacyjne, dlatego jest polecany po kuracji antybiotykowej. Zmniejsza również ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe dzięki właściwościom antyoksydacyjnym oraz nasuninie zawartej w skórce. Badania dowodzą, że ta substancja ogranicza proces związany z rozwijaniem się komórek nowotworowych.

Bakłażany zapobiegają wrzodom żołądka

Bakłażany są bogate w antycyjany, którym zawdzięczają swój piękny, fioletowy kolor. Związki te należą do flawonoidów, które chronią organizm przed działaniem wolnych rodników odpowiedzialnych m.in. za powstawanie nowotworów. Pomagają też przyswajać witaminę C, a także działają antywrzodowo, antyalergicznie i antygrzybiczo.

Bakłażana nie należy spożywać na surowo

Bakłażana nie powinno się spożywać na surowo, ponieważ zawiera w sobie solaninę, która może zaszkodzić. Najlepiej smakuje duszony lub grillowany.

Jak pozbyć się gorzkawego posmaku?

Niektórym przeszkadza gorzkawy posmak bakłażana. Po odpowiednim przyrządzeniu goryczy można się jednak pozbyć. Przed smażeniem czy gotowaniem bakłażana należy go pokroić, posolić i odstawić na kilkanaście minut. Wtedy sól wyciągnie wodę z goryczką. Następnie należy odsączyć bakłażana papierowym ręcznikiem lub opłukać go wodą.

Kto nie powinien jeść potraw z bakłażana?

Potrawy z bakłażana nie są polecane kobietom w ciąży, małym dzieciom, osobom cierpiącym na choroby układu pokarmowego oraz nerek. U niektórych osób mogą powodować nieprzyjemne dolegliwości żołądkowe, oraz wzdęcia.

