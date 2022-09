Obfite śniadania pozwalają schudnąć? Dietetycy obalają kolejny mit

Wyniki najnowszego badania naukowców z Uniwersytetu w Aberdeen w Szkocji, opublikowanego w „Cell Metabolism”, wskazują, że zjedzenie rano obfitego śniadania pozwala zapewnić uczucie sytości na kilka godzin, nie zwiększa jednak metabolizmu. Tempo spalania kalorii jest porównywalne u osób, które jedzą obfite śniadania i u tych, którzy nie jedzą ich wcale.

Jeść rano czy wieczorem?

W badaniu wzięło udział 16 mężczyzn i 14 kobiet z nadwagą lub otyłością, których podzielono na dwie grupy. Jedna spożywała większą ilość kalorii rano, druga wieczorem. Przez miesiąc stosowano u uczestników eksperymentu dietę izokaloryczną, czyli dostosowaną do zapotrzebowania kalorycznego badanych osób, aby ani nie schudnąć, ani nie przytyć. Składała się z 30 proc. białka, 35 proc. węglowodanów i 35 proc. tłuszczów. Codziennie dokonywano u nich pomiarów tempa metabolizmu. Okazało się, że wydatki energetyczne i całkowita utrata masy ciała były takie same w przypadku obu grup. Nie miało to znaczenia, czy jedli obfite śniadania, czy większość kalorii spożywali na kolację.

Zjedzenie śniadania zmniejsza uczucie głodu

Badanie dowiodło, że ci, którzy swój największy posiłek zjadają rano, są mniej głodni w ciągu dnia. Uczestnicy badania zgłaszali, że lepiej mogli kontrolować swój apetyt w te dni, w które jedli większe śniadanie i czuli się po takim posiłku syci przez resztę dnia.

„Nasi badani zgłaszali, że lepiej mogli kontrolować swój apetyt w te dni, w które jedli większe śniadanie. Po takim posiłku czuli się syci przez resztę dnia. Oczywiście jest to bardzo pożądane zjawisko w normalnych warunkach” – powiedziała główna autorka publikacji prof. Alexandra Johnstone.

Jak praca zmianowa wpływa na metabolizm?

Brytyjscy naukowcy zapowiadają dalsze badania. Planują rozszerzyć eksperymenty analizujące wpływ pory jedzenia na metabolizm. Tym razem wezmą pod lupę osoby wykonujące pracę zmianową.

