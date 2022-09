Ile czasu trzeba jeść awokado, żeby skutecznie obniżyć poziom cholesterolu? To cię zaskoczy

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego w Pensylwanii, we współpracy z ekspertami z innych ośrodków przeprowadzili badania dotyczące wpływu awokado na zdrowie. Eksperyment przeprowadzili w grupie tysiąca osób z nadwagą lub otyłością, w wieku od 21 do 70 lat, które były w dobrym stanie zdrowia. W pierwszym etapie uczestnicy badania otrzymywali dietę typową dla kuchni amerykańskiej, w której 34 proc. kalorii pochodziło z tłuszczów, 51 proc. węglowodanów, a 16 proc. z białka. W kolejnym etapie badań uczestnicy jedli posiłki zbliżone do tych z pierwszych tygodni eksperymentu, ale o niskiej lub średniej zawartości tłuszczu. Część osób z tej drugiej grupy każdego dnia jadła po jednym owocu awokado.

Wyniki badań były zaskakujące

Po przeprowadzeniu eksperymentu naukowcy stwierdzili, że u osób, które przez 4 tygodnie codziennie jadły awokado, odmianę Hass z ciemną, chropowatą skórką, poziom „złego” cholesterolu obniżył się aż 13,5 mg/dl w porównaniu do reszty badanych. Stwierdzono również lepsze wyniki badań ogólnego poziomu cholesterolu oraz trójglicerydów. W czasie trwających sześć miesięcy badań żadna z osób jedzących awokado nie przybrała na wadze, ale też nie schudła, chociaż jeden owoc to niemal 400 kcal.

Jakie jeszcze właściwości posiada awokado?

Jest cennym źródłem potasu i pomaga walczyć z nadciśnieniem

W 100 g awokado jest około 485 mg potasu – o ponad 100 mg więcej niż w przypadku bananów, które uznawane są za bardzo bogate w ten składnik. Owoc ten ma nie tylko dobry wpływ na nasz układ nerwowy, ale także może przyczyniać się do obniżenia ciśnienia krwi. To właśnie dlatego powinno znaleźć się w menu osób z nadciśnieniem.

Powoduje uczucie sytości

Jedno awokado zawiera około 10 g błonnika, co stanowi blisko połowę dziennego zapotrzebowania na ten składnik. 100 g tego owocu to prawie 160 kcal. Jeśli więc chcemy szybko zaspokoić głód, zdecydowanie lepiej sięgnąć po ten owoc.

Zawiera kwas foliowy

Awokado zawiera więcej kwasu foliowego niż jakikolwiek inny owoc. Warto, by włączyły go do codziennego jadłospisu nie tylko kobiety w ciąży, ale także wszystkie osoby, którym zależy na tym, by poprawić funkcjonowanie mózgu.

Czytaj też:

Co pomaga schudnąć? Sprawdzone sposoby na odchudzanie