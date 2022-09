Dlaczego księżna Kate jest taka szczupła? Sekret tkwi w jej ulubionych daniach

Żona księcia Williama zdradziła, jaką dietę stosuje. To szczególny rodzaj żywienia pozwalający utrzymać wagę na niskim poziomie i nie tyć. Dieta Raw food, którą stosuje księżna Kate, oparta jest na surowych produktach.

Ulubione dania księżnej Kate

Jej ulubionym daniem jest ceviche, czyli sałatka z surowej ryby pokropiona sokiem cytrusowym. Wiadomo, że na obiad księżna wybiera często pomidorowy chłodnik gaspacho. Na deser – sałatkę z arbuza lub z innych owoców.

Co jeszcze można znaleźć na talerzu księżnej Kate?

Do ulubionych dań księżnej należą też sałatki przyrządzane ze świeżych, ekologicznych warzyw. Lubi też ryby i owoce morza. Na jej talerzu pojawiają się często tzw. superfoods, czyli składniki słynące z prozdrowotnych właściwości, takie jak na przykład awokado czy owoce goji. Wybiera nieprzetworzone produkty, które nie są poddawane obróbce termicznej.

Czy dieta Raw jest zdrowa?

Specjaliści od spraw żywienia wskazują, że zmiana diety na „surową” w większości przypadków, nie powinna spowodować problemów zdrowotnych. Ich zdaniem przynosi najlepsze efekty, jeśli stosowana jest tylko przez jakiś czas, jako detoks. Jej zaletą jest dostarczanie organizmowi ekologicznych produktów, wolnych od zanieczyszczeń, sztucznych nawozów czy środków ochrony roślin. Zwracają jednak uwagę, że brak odpowiedniej ilości węglowodanów i pełnowartościowego białka oraz witamin i minerałów w codziennych posiłkach może nie działać korzystnie na organizm.

Zagrożenie, jakie niesie stosowanie diety Raw

Okazuje się, że spożywanie wyłącznie surowych produktów, może odbić się negatywnie na funkcjonowaniu układu pokarmowego. Zwiększa też ryzyko zakażenia bakteriami i pasożytami, bo często samo umycie produktu nie wystarczy, aby pozbyć się szkodliwych drobnoustrojów i jaj pasożytów pochodzących np. z nawozu bydlęcego, stosowanego często w gospodarstwach ekologicznych. Większość produktów spożywanych w „surowej diecie” to owoce i warzywa. Mają one niską kaloryczność i nie zawierają odpowiedniej ilości białka. Jedzenie wyłącznie tych produktów może prowadzić do niedoborów w organizmie. Kolejna pułapka tej diety, to niedostateczna ilość sodu. Mimo że diety o niskiej zawartości soli zmniejszają ryzyko nadciśnienia, niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek, to jednak zbyt niski poziom tego pierwiastka tez nie jest korzystny dla zdrowia.