Suszone śliwki uchronią cię przed urazami kości. Sprawdź, co jeszcze

Pierwszym skojarzeniem, jeśli chodzi o zdrowie kości, jest wapń. Ale okazuje się, że oprócz wapnia nasz organizm potrzebuje wielu innych składników odżywczych, aby pomóc utrzymać nasze zdrowe kości w dobrej kondycji, w tym:

białka,

magnezu,

boru,

kwasu askorbinowego,

fosforu,

cynku,

potasu,

kwasów tłuszczowych omega-3,

witaminy D,

witaminy A,

witaminy K.

Dietetycy wskazują, że przestrzeganie diety bogatej w warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, drób, owoce morza, orzechy i rośliny strączkowe oraz niskotłuszczowy nabiał zasili twój organizm i uchroni cię przed złamaniami kości. Przypominają, że jeśli chcemy zadbać o zdrowie swoich kości, trzeba ograniczyć spożycie cukru, smażonych potraw, kofeiny i coca-coli.

Dlaczego warto jeść suszone śliwki?

Najnowsze badanie przeprowadzone przez naukowców z Pensylwania State University wykazało, że spożywanie przez kobiety w okresie menopauzy 50 gramów suszonych śliwek (5 do 6 suszonych śliwek) codziennie przez rok spowodowało wzmocnienie gęstości mineralnej kości biodrowej i zmniejszyło ryzyko złamania szyjki kości udowej. Kolejne badanie, opublikowane w „Journal of Medical Food” dowiodło z kolei, że jedzenie suszonych śliwek: 10-12 sztuk codziennie przez rok, zapobiega złamaniom kości również u mężczyzn.

Suszone śliwki mogą wspierać poprawę gęstości mineralnej kości poprzez redukcję markerów stanów zapalnych, które przyspieszają tempo, w jakim komórki kości ulegają rozpadowi lub kości ulegają złamaniu.

Sprawdź, jakie jeszcze produkty sprzyjają zdrowiu kości

Twarożek z owocami



Twarożek jest doskonałym źródłem białka, które korzystnie wpływa na zdrowie kości. Podobnie jak inne produkty mleczne, jest również źródłem magnezu, selenu i fosforu. Dietetycy podpowiadają, że twarożek dobrze smakuje, jeśli dodamy do niego porcję sezonowych owoców.





Sok pomarańczowy



Jak wiadomo, jednym z najlepszych źródeł witaminy C jest świeży sok z pomarańczy. Okazuje się, że witamina C nie tylko podnosi odporność organizmu, ale też pobudza produkcję kolagenu, który jest potrzebny do tworzenia kości i chrząstek. Zawarte w owocu pomarańczy flawonoidy również wpływają korzystnie zdrowie kości.



Sardynki



Sardynki, najlepiej w połączeniu z awokado podane na tostach to, zdaniem dietetyków, jedna z najzdrowszych przekąsek wspierająca kości. Zarówno sardynki, jak i awokado zawierają zdrowe tłuszcze, magnez, fosfor i witaminę A, które stanowią kluczowe dla organizmu składniki odżywcze. Specjaliści doradzają, żeby sardynki jeść razem z ośćmi, co przyniesie dodatkowe korzyści zdrowotne.

.



Prażona soja



Soja i produkty zawierające soję, zwłaszcza prażoną, są bogate w izoflawony, które mają działanie podobne do estrogenu. Ten hormon jak wskazują badania, jest kluczowy dla zdrowia kości. Produkty sojowe zawierają również korzystne dla kości białko, kwasy tłuszczowe omega-3 i wapń. Warto więc włączyć do diety produkty sojowe.







Płatki śniadaniowe

Płatki śniadaniowe dostarczają codziennej porcji magnezu, witaminy A, witaminy C, witaminy D i wielu innych składników odżywczych, które wspierają zdrowie kości. Można jeść je zarówno z mlekiem, jak i z dodatkiem kefiru lub wody.Czytaj też:

