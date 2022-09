Lecznicze właściwości miodu. Który typ jest najlepszy dla zdrowia?

Miód ma właściwości antybakteryjne i często pomaga podczas przeziębienia. Enzymy w miodzie, które pochodzą z gruczołów ślinowych owadów działają prozdrowotnie. Miód zawiera duże ilości mikroelementów, takich jak: magnez, fosfor, żelazo, potas, wapń, witamina A, B czy C.

Właściwości lecznicze miodu

Miód działa bakteriobójczo.

Pomaga złagodzić biegunki.

Sprawdzi się, jako lek na wrzody żołądka.

Pomaga obniżyć ciśnienie krwi.

Podczas leczenia chorób wątroby może pomóc w złagodzeniu bólu.

Koi nerwy i pomaga w lepszym zasypianiu.

Pobudza pracę mózgu.

Wpływa pozytywnie na powstrzymanie miażdżycy.

Rodzaje miodów

Każdy miód ma inne właściwości odżywcze czy lecznicze. Powstawanie miodu różni się w zależności od jego rodzaju. Miód można podzielić ze względu na sposób jego produkcji:

Nektarowy: produkowany z zebranego przez pszczoły nektaru kwiatowego.

Spadziowy: produkowany przez pszczoły z wydzielin, które pozostawiane są na liściach czy igłach między innymi przez mszyce.

Nektarowo-spadziowy: powstaje z nektaru oraz ze spadzi.

Miody różnią się od siebie między innymi konsystencją czy kolorem. Podczas spożywania można odczuć inny smak oraz aromat. Z tego względu można wyróżnić takie rodzaje miodów jak:

Miód wielokwiatowy: łagodny i bardzo słodki.

Miód lipowy: intensywny, słodki, lekko kwaskowaty, a czasami nawet gorzki.

Miód akacjowy: wyraźnie słodki smak, delikatny i ma jasną barwę.

Miód gryczany: ciemna barwa, smak lekko korzenny, mniej słodki w porównaniu na przykład do miodu wielokwiatowego.

Miód wrzosowy: ciemna barwa, lekko gorzki smak – cierpki, delikatny zapach.

Miód lawendowy: intensywny aromat kwiatów lawendy, dość słodki smak, jednak można wyczuć nutę gorzkiego posmaku.

Miód malinowy: owocowy aromat, delikatny słodki smak.

Miód spadziowy ze spadzi iglastej: delikatny zapach, smak lekko żywiczny, mniej słodki niż miody nektarowe.

Miód ze spadzi liściastej: słodszy niż poprzednik, delikatnie wyczuwalny korzenny posmak

Miód posiada w sobie takie składniki, jak między innymi inhibina oraz lizozym, które mają właściwości przeciwdrobnoustrojowe, co świetnie wpływa na przeziębiony organizm. Miód wykazuje również działanie przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. Przeziębienie to zazwyczaj duszności, kaszel, katar, a miód właśnie, przyczynia się do zmniejszenia tych objawów. Regularne przyswajanie miodu przyczynia się również do zwiększenie produkcji przeciwciał przez układ immunologiczny. Dzięki czemu organizm będzie przygotowany do walki z chorobą.

Miód jako kosmetyk

Produkt ten świetnie sprawdza się również jako kosmetyk – odżywia, nawilża skórę, łagodzi podrażnienia oraz zapobiega powstawaniu zmarszczek. Miód jest wykorzystywany także podczas masażu. Masaż miodem odżywi skórę oraz dostarczy niesamowitego relaksu. W sklepach można zakupić maseczki na twarz, które powstały na bazie miodu i świetnie wpłyną na wygląd cery. Maseczkę z miodu można również zrobić samemu w domu, jednak należy wziąć pod uwagę, że będzie ona miała o wiele bardziej klejącą konsystencję. Miód świetnie sprawdzi się na suchą skórę lub spierzchnięte usta. Produkt ten posiada również właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające, co może prowadzić do zmniejszenia się blizn – wyjaśnia Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

