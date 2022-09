Nieustannie odczuwasz głód? Jest sposób, żeby temu zaradzić

Naukowcy odkryli hormon odpowiadający za wysyłanie informacji do mózgu o głodzie. Im mniej ruchu, tym mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne. Jeśli więc wciąż jesteś głodny, mimo że nie ćwiczysz, to znaczy, że organizm cię „oszukuje”. Jak wskazują badania, jest to związane z wydzielaniem greliny, czyli hormonu odpowiadającego za wysyłanie do mózgu informacji „jestem głodny”.

Przebieg badania

W badaniu opublikowanym w „Journal of Sports Science and Medicines” naukowcy przeanalizowali związek między poziomem greliny a apetytem. W eksperymencie brały udział dwie grupy mężczyzn. Jedni wykonywali ćwiczenie fizyczne, drudzy nie chodzili nawet na spacery. Na tej podstawie przeanalizowano poziom greliny w ich organizmie i odczucie głodu. Badanie wykazało, że ruch, a szczególnie ćwiczenia, korzystnie wpływają na zmniejszenie apetytu. Jest to związane z reakcją chemiczną, z udziałem greliny, która zachodzi w organizmie tzw. „zmniejszona odpowiedź na acylowaną grelinę w czasie”.

Jakie inne skutki może przynieść brak ruchu?

Huśtawki nastroju

Okazuje się, że również wahania nastroju mogą być spowodowane brakiem ruchu. Efekt poprawy nastroju można uzyskać już po pięciu minutach umiarkowanych ćwiczeń – uważa dr. Michaela W. Otto, z Uniwersytetu w Bostonie. Dzieje się tak ze względu na zwiększone krążenie krwi i „wpływ na oś podwzgórze–przysadka–nadnercza” lub część mózgu, która wywołuje fizjologiczną reakcję na stres – tłumaczy ekspert.

Stan przedcukrzycowy

Badania wskazują, że stan przedcukrzycowy może być reakcją na brak ruchu. Jeśli więc masz tego typu zaburzenia, nie zwlekaj z rozpoczęciem ćwiczeń – radzą specjaliści. Badanie przeprowadzone przez naukowców z Duke University Medical Center wskazało, że uczestnicy eksperymentu, którzy wykonywali umiarkowane ćwiczenia (ok. 15 km energicznego marszu każdego tygodnia), mieli średnio 7-procentową poprawę tolerancji glukozy od tych, którzy siedzieli w miejscu.

Matowa skóra

Siedzący tryb życia może przyczyniać się do matowej skóry. A to dlatego, że nie pocisz się regularnie.

„Ćwiczenia fizyczne zwiększają przepływ krwi do skóry, co spowalnia proces starzenia się skóry. Ten zwiększony przepływ krwi dostarcza również składniki odżywcze i tlen do komórek skóry, nadając jej blask” – uważa dr Whitney Bowe, dermatolog z Nowego Jorku.

