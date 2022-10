Chcesz poprawić wyniki krwi? Jedz któryś z tych trzech zestawów na śniadanie

Śniadanie poprawia koncentrację oraz zdolność uczenia. Dlatego tak ważne jest, żeby dzieci i młodzież nie zapominały o tym posiłku. Badania pokazują, że u osób, które regularnie spożywają śniadania, poprawiają nie tylko wyniki krwi, ale zmniejszają też ryzyko zachorowania na wiele chorób: o 16 proc. mniejsze jest ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, o 18 proc. wystąpienia zespołu metabolicznego, 19 proc. cukrzycy typu 2 i o aż 20 proc. otyłości.

Śniadaniowy jadłospis nie musi być nudny

Szakszuka

Szakszuka to propozycja dla tych, którzy nie wyobrażają sobie śniadania bez jajek, a znudziła im się tradycyjna jajecznica czy jajka na miękko. Danie pochodzi z Bliskiego Wschodu, jest bardzo popularne w Tunezji. Warzywa należy przysmażyć na patelni, a na koniec dodać jajka. Zawiera sporo białka, które zalecane jest zwłaszcza dla osób będących na diecie. Pomidory są doskonałym źródłem potasu, który wskazany jest w przypadku pacjentów z chorobami serca.

Owsianka z owocami

Płatki owsiane to doskonałe źródło witamin i minerałów. Zawierają witaminę E, witaminy z grupy B, a także potas, magnez, żelazo, cynk, mangan, miedz oraz błonnik, który poprawia trawienie i przyspiesza przemianę materii. Smaku i dodatkowych wartości odżywczych dostarczą owoce sezonowe, które można do niej dodać, w zależności od upodobania. Okazuje się, że owsianka jest naturalnym lekiem na cukrzycę typu 2. Badania wskazują, że u pacjentów, którzy jedli płatki owsiane przez minimum miesiąc, zaobserwowano znaczny spadek poziomu cukru.

Smoothie bowl z awokado, matchą i owocami

To śniadaniowa propozycja zwłaszcza dla wegan. Smoothie na bazie awokado zawiera zestaw witamin z grupy B, witaminę A, witaminę C, witaminę E, witaminę K, a także kwas foliowy, kwas pantotenowy, wapń, miedź, żelazo, mangan, potas i fosfor oraz zdrowe jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Włączenie awokado do codziennego jadłospisu pomaga zapobiegać zaparciom i gromadzeniu się wody w organizmie. Zapewnia też prawidłową pracę wątroby i jelit. Do koktajlu można dodać filiżankę japońskiej herbaty, czyli matchy, która obniża poziom cholesterolu, oczyszcza organizm z toksyn, poprawia odporność oraz chroni przed rozwojem cukrzycy i nadciśnienia. Do smoothie można dodać ulubione owoce i orzechy.

