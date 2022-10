Zadziwiające działanie mieszanki 4 przypraw. Pobudza metabolizm, usprawnia pamięć

Mieszankę 4 przypraw stosuje się przede wszystkim do pobudzenia i usprawnienia trawienia. Kumin pobudza metabolizm, pomaga w spalaniu tłuszczu, obniża cholesterol. Kolendra ma właściwości bakteriobójcze, pomaga w problemach z niestrawnością, wspiera proces usuwania z organizmu metali ciężkich. Kardamon zwiększa wydzielanie soków żołądkowych. Ma działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe, pomaga usunąć nadmiar soli z organizmu. Kurkuma natomiast nie tylko wspomaga trawienie, ale poprawia też pamięć. Występują w niej witaminy: C, B6, E, K, minerały takie jak: wapń, żelazo, magnez, fosfor.

Doskonały dodatek do dań

Mieszanka 4 przypraw to nie tylko dobry sposób na usprawnienie trawienia. Ma walory zdrowotne, ale i smakowe. Stanowi doskonały dodatek do dań, który wyciąga z nich nieprzeciętny smak. Można przyprawiać nią mięso, warzywa, dodawać do zup czy smoothie.

Przepis na sporządzenie mieszanki 4 przypraw

Przepis: Mieszanka 4 przypraw mieszanka przypraw Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 3 godz. Liczba porcji 1 Składniki 1 łyżeczka kurkumy

1 łyżeczka kuminu

1/2 łyżeczki zmielonych nasion kolendry

1/2 łyżeczki mielonego kardamonu Sposób przygotowania Przygotuj składnikiZmieszaj wszystkie składniki w podanych proporcjach. Sposób przechowywania mieszankiGotową mieszankę przechowuj w szczelnie zamkniętym słoiku.

