Co zrobić, żeby suszone grzyby nie straciły swojego zapachu? Wypróbuj ten sposób

Suszenie to jeden z najlepszych sposobów zabezpieczenia grzybów przed zepsuciem. Pozwala na długie i bezpieczne przechowywanie tego produktu i zachowanie cennych składników mineralnych m.in.: potasu, fosforu i magnezu, cynku, żelaza czy selenu.

Najlepiej suszyć szlachetne rodzaje grzybów

Do suszenia nadaje się wiele gatunków grzybów, jednak najlepiej smakują:

borowiki szlachetne i inne rodzaje borowików;

podgrzybki brunatne i inne rodzaje podgrzybków;

koźlarze (chociaż pod wpływem suszenia te grzyby mocno ciemnieją);

rydze.

Czy można suszyć maślaki?

Wiele osób zastanawia się, czy można suszyć maślaki. Doświadczeni grzybiarze podpowiadają, że można je suszyć, ale trzeba pamiętać, żeby zdjąć z nich skórkę, która jest twarda, gorzkawa i może wywołać niestrawność. Ze względu na dużą zawartość wody w maślakach, ich objętość po ususzeniu zmniejsza się bardziej, niż w przypadku, chociażby podgrzybków czy prawdziwków.

Nie myj grzybów przed suszeniem!

Należy pamiętać o tym, żeby grzybów przeznaczonych do suszenia nie myć, bo to może sprzyjać powstawaniu pleśni. Wystarczy dokładnie je oczyścić, przyciąć trzonki. Jeśli są mocno zabrudzone, można przetrzeć je lekko wilgotną, czystą szmatką. Do suszenia nadają się wyłącznie nierobaczywe, zdrowe grzyby.

Przepis: Przepis na aromatyczne suszone grzyby suszenie grzybów Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Składniki Grzyby leśne - np. prawdziwki, podgrzybki w dowolnej ilości Sposób przygotowania Oczyść grzybyZebrane grzyby należy dokładnie oczyścić. Pokrój grzybyGrzyby należy pokroić na mniejsze kawałki lub przekroić wzdłuż na połówki. Włóż do suszarki lub piekarnikaGrzyby można wysuszyć na suszarce do grzybów, owoców, warzyw. Można je też wysuszyć w piekarniku w temperaturze ok. 50 stopni. W zależności od rodzajów grzybów suszenie może trwać od kilku do nawet kilkunastu godzin. Przełóż grzyby do szklanego słoikaWysuszone grzyby należy przełożyć do słoiczków i dokładnie zakręcić wieczka. Grzyby w słoiczkach ponownie wstaw do piekarnikaWstaw słoiczki do zimnego piekarnika i nastaw grzanie na 100 stopni. Gdy piekarnik osiągnie już pożądaną temperaturę, należy podgrzewać w nim słoiki przez ok. 10–15 minut. Ten zabieg pozwoli na dłużej zachować grzybom aromat.

Czytaj też:

Dlaczego kurki nie bywają robaczywe? Okazuje, że są lekiem na pasożyty