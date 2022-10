Kardamon – idealny nie tylko na jesień. O tym działaniu mogłeś nie wiedzieć

Kardamon to przyprawa, której używano od stuleci zarówno do gotowaniu, jak i jako lek. Kardamon, pierwotnie popularny składnik bliskowschodnich i arabskich potraw, zyskał również popularność na zachodzie.

Ocet jabłkowy

Ocet jabłkowy jest znany z wielu zastosowań. Stanowi on wszechstronny składnik, a wiele spekulacji przemawia za sensem stosowania go w dietach odchudzających. W kręgach kulturowych Afryki Północnej od wielu lat ocet jabłkowy jest stosowany do odchudzania. Jedna łyżeczka octu jabłkowego dziennie powinna wystarczyć.



Surowy miód (organiczny)

Surowy miód organiczny okazał się pomocny w obniżaniu poziomu cukru we krwi i cholesterolu u pacjentów z cukrzycą. Zaskakujące, prawda? Ten rodzaj miodu zawiera również enzymy nieobecne w przetworzonym miodzie, które mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia jelit, a także w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. A, jak wiadomo, jest to bardzo ważne, gdy próbujesz schudnąć. Korzystna będzie łyżka takiego miodu przed snem. Pomaga on poprawić jakość snu, co pomaga w utrzymaniu zdrowego metabolizmu.



Imbir

Imbir okazał się przydatny w leczeniu otyłości, więc dlaczego nie miałbyś włączyć go do swojego planu odchudzania? Jest naprawdę smaczną i łatwą w stosowaniu przyprawą. Można z powodzeniem dodać go do herbaty.



Kurkuma

Jeśli twojej walce z nadmiarem kilogramów towarzyszy stan zapalny i zatrzymywanie wody w organizmie, kurkuma może być pomocna. Przyprawa znana ze swoich właściwości przeciwzapalnych. Pomaga również stymulować metabolizm.



Sok z cytryny

Sok z cytryny bywa wielokrotnie polecany jako środek korzystny w procesie odchudzania, ale czy faktycznie jest skuteczny? Kilka badań pokazuje, że jego spożywanie faktycznie może działać jako metoda przeciw otyłości. Dodanie soku z cytryny do wody, którą powinieneś pić codziennie jest dobrym sposobem na wprowadzenie tego składnika do diety. Pomaga to także w utrzymaniu na dobrym poziomie ogólnego nawodnienia, co pozwoli również zmniejszyć apetyt.