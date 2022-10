Kurze łapki do jedzenia to źródło kolagenu. Czy można je bezpiecznie jeść?

Kurze łapki często traktujemy jako produkt odpadowy. W niektórych krajach (np. w Meksyku czy w RPA) są uznawane za rarytas i sprzedawane na ulicznych kramach. Cenione są za swoje składniki odżywcze, a także za wysoką zawartość kolagenu. Co warto wiedzieć o kurzych łapkach i czy rzeczywiście są takie zdrowe?

Czym są kurze łapki?

Kurze łapki to po prostu nogi kurczaka. W wielu krajach są przygotowuje się z nich różnego rodzaju potrawy i spożywa po dokonaniu obróbki termicznej. Wystarczy oczyścić je, odciąć pazury i ugotować, przyrządzić z nich galaretę lub usmażyć na głębokim tłuszczu. Dla niektórych jest to mięsna przekąska bogata w kolagen, odpowiadający za dobrą kondycję skóry i włosów.

Czy kurze łapki są zdrowe?

Zwolennicy jedzenia kurzych łapek podkreślają, że zawierają one duże ilości kolagenu. Gładka skóra i błyszczące włosy to marzenie wielu z nas, tymczasem spożywanie kurzych łapek może pomóc nam osiągnąć taki cel. Warto jednak wiedzieć, że kolagen lepiej się wchłania w towarzystwie witaminy C, dlatego przy komponowaniu dań zawierających kurze łapki, warto sięgnąć po warzywa bogate w tę witaminę. Oprócz tego, że kurze nóżki są źródłem kolagenu, zawierają też wapń, który odpowiada za zdrowe stawy i kości.

Jeśli chcemy wzmocnić kondycję zdrowotną, na bazie kurzych łapek możemy ugotować zupę. Dodając do niej warzywa, uzyskamy bogaty w walory zdrowotne wywar, który świetnie sprawdzi się w okresie rekonwalescencji. Kurze nóżki serwuje się także w formie galaretki, choć smakoszy tego specyfiku jest zdecydowanie mniej.

Kurze łapki - wartości odżywcze

Porcja 2 nóżek kurczaka (70 gramów) zapewnia:

Kalorie: 150

Białko: 14 gramów

Tłuszcz: 10 gramów

Węglowodany: 0,14 grama

Wapń: 5% dziennej wartości (DV)

Fosfor: 5% DV

Witamina A: 2% DV

Folian (witamina B9): 15% DV

kolagen

Kolagen stanowi około 70% ich całkowitej zawartości białka kurzych łapek. Jest to białko strukturalne, które zapewnia kształt, siłę i odporność skóry, ścięgien, mięśni, kości i więzadeł. Aby został dobrze przyswojony, potrzebuje jednak witaminy C. Z tego względu kurze łapki często przygotowuje się z warzywami. Witamina C zawarta w warzywach poprawia syntezę kolagenu.

Łapki kurczaka są również dobrym źródłem kwasu foliowego (witamina B9), który wspomaga syntezę DNA i pomaga zapobiegać nieprawidłowościom podczas porodu. Tłusta skóra jest zwykle usuwana do gotowania. Jednak nóżki kurczaka są często smażone w głębokim tłuszczu lub podawane z sosem, co może znacznie zwiększyć zawartość węglowodanów, tłuszczu i kalorii.

Korzyści zdrowotne kurzych łapek

Kurze łapki mogą:

poprawić zdrowie i wygląd skóry

pomóc zmniejszyć ból stawów

pomóc w zapobieganiu utracie kości

wspomagać kontrolę poziomu cukru we krwi

wspomagać zdrowie serca

wspierać procesy trawienne

Ich walory zdrowotne są duże, głównie ze względu na wysoką zawartość kolagenu. Warto jednak spożywać je w postaci gotowanej, ponieważ smażone kurze nóżki mogą być źródłem niezdrowych tłuszczów.

Jak przygotować kurze nóżki?

Jeśli chcemy kurze nóżki wykorzystać do przygotowania wywaru czy bulionu, powinniśmy najpierw dokładnie oczyścić mięso. Do przygotowania wartościowego bulionu przyda się kg kurzych łapek. Po usunięciu z nich ścięgien, warto zdjąć skórę, w której znajduje się tłuszcz. Nie wszyscy jednak tak robią, niektórzy nie pozbywają się tłuszczu tylko przygotowują zupy lub wywary na ich bazie. Do garnka z wodą dodajemy porcję łapek, a następnie gotujemy wywar na wolnym ogniu. Warto go wzbogacić o zioła i przyprawy, dzięki którym nabierze głębszego smaku. Do bulionu warzywnego najczęściej dodaje się ziele angielskie, liść laurowy, odrobinę czosnku czy cebuli, a także ulubione warzyw (selera, pora, marchew, pietruszkę). Gotowanie powinno trwać kilka godzin, by bulion miał więcej wartości odżywczych. Najlepiej poczekać, aż mięso zacznie samo odchodzić – wtedy wiadomo, że zupa jest gotowa. Następnie można go wykorzystać go zrobienia zupy, przygotowania galaretki czy schować do lodówki, by kolejnego dnia ugotować na nim zupę.

Niebezpieczeństwo jedzenia kurzych łapek

Wszelkie potencjalne korzyści kurzych łapek może negować podawanie ich w głębokim tłuszczu. Potrawy smażone w głębokim tłuszczu są bogate w kwasy tłuszczowe trans (TFA), niezdrowy, nienasycony tłuszcz, o którym wiadomo, że jest szkodliwy dla zdrowia serca. Ponadto kurze łapki składają się z wielu małych kości, które stwarzają ryzyko zadławienia się zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Z tego względu jedzenie kurzych łapek budzi wątpliwości. Chrząstki, ścięgna i kostki zawarte w mięsie mogą utrudniać spożywanie produktów przygotowanych na bazie kurzych łapek.

Oprócz tego, kurze nóżki wymagają dokładnego umycia i oczyszczenia ich do przygotowania posiłku. Powinny być także kupowane w dobrym, sprawdzonym sklepie, ponieważ drób często jest źródłem antybiotyków i substancji, które mogą niekorzystnie oddziaływać na kondycję zdrowotną.

Czytaj też:

Ile kolagenu należy przyjmować dziennie?