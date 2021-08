10 produktów dla osób z cukrzycą, które są zaskakująco długo przydatne do spożycia

Jeśli cierpisz na cukrzycę, z pewnością stale martwisz się o zdrowe odżywianie. Za wszelką cenę unikasz produktów, które mają wysoki indeks glikemiczny oraz oczywiście kontrolujesz spożycie cukru. Aby uniknąć nieplanowanych wycieczek do sklepu spożywczego, zawsze warto mieć pod ręką zapasy. Okazuje się, że jest wiele produktów dobrych dla cukrzyków, które mogą długo przeleżeć w domowej spiżarni.

Dieta osoby z cukrzycą

Diabetyk musi bardzo uważać na swoją dietę. Stale monitorując poziom cukru we krwi, nie powinien dopuszczać do jego gwałtownych skoków. Powinien spożywać produkty o niskim indeksie glikemicznym, które stopniowo uwalniają składniki odżywcze. Jest wiele produktów, których cukrzyk powinien unikać – ale także wiele zdrowych opcji, które są dla niego wskazane. Sprawdź poniższą listę i zobacz, z czego warto zrobić zapasy.

10 produktów, które długo postoją w spiżarni – najlepsze dla osób z cukrzycą

Ciecierzyca (suszona)

Ciecierzyca jest popularnym składnikiem wielu potraw. Stanowi sycącą alternatywę dla mięs. Chociaż zawiera węglowodany, jest również bogata w błonnik, białko i tłuszcz. Wszystko to pomaga zminimalizować ogólny wpływ na poziom cukru we krwi. Z ciecierzycy z łatwością możesz przygotować zupę, choć najpopularniejszą potrawą i tak jest hummus. Suszoną ciecierzycę można przechowywać do 3 lat.





Pomidory w puszkach



Pomidory są bogate w przeciwutleniacze, takie jak likopen, który może sprzyjać zdrowiu serca. Ponadto mają dość niską zawartość węglowodanów, więc nie podnoszą znacznie poziomu cukru we krwi. Mogą być bazowym składnikiem wielu potraw: sosów, zup i gulaszu. Pomidory w puszkach zazwyczaj nie tracą ważności przez kilka lat od zakupu. Nie są też drogie, więc warto mieć ich zapas.



Masło orzechowe



Masło orzechowe jest wspaniałym źródłem zdrowego białka, tłuszczu i błonnika. Możesz posmarować nim razowy chleb, zmiksować w smoothie lub użyć jako dip do warzyw. Świetnie komponuje się również z pikantnymi potrawami. Jedyne, na co musisz zwrócić wagę, to skład produktu. Producenci często lubią wzbogacać smak masła orzechowego cukrem. Jednak zdrowsza wersja nie będzie miała dodatku cukru. Po otwarciu masło orzechowe wystarcza na około 1 rok.



Jagody mrożone



Jagody mają stosunkowo niską zawartość cukru i wysoką zawartość błonnika w porównaniu z innymi owocami. Tak więc w mniejszym stopniu wpływają na poziom cukru we krwi. Dodatkowo są pełne składników odżywczych i przeciwutleniaczy. Mrożone jagody mogą być używane do koktajli, owsianek i dekorowania innych dań. Mogą być trzymane około 1 roku w zamrażarce. Najlepiej kupić je sezonowo i stopniowo zużywać.



Oliwa

Oliwa z oliwek jest bogata w związki przeciwzapalne, a jej regularne spożywanie może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. To popularny tłuszcz kuchenny, służący do smażenia, tworzenia domowych sosów winegret i dressingów. Nie zawiera węglowodanów, jest jednak dość bogaty w kalorie, więc należygo używać z umiarem. Wybieraj oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia.



Pistacje



Pistacje zawierają zdrowe białko i tłuszcz. Są również bogate w błonnik, dzięki czemu są świetną przekąską dla osób z cukrzycą. Możesz je pokruszyć i zrobić np. panierkę do kurczaka, lub dodać do sałaki. Najczęściej jednak są jedzone garściami ze względu na swoje walory smakowe. Mogą leżeć około 6 miesięcy w spiżarni.



Gorzka czekolada

Gorzka czekolada to uczta dla osób z cukrzycą – im ciemniejsza, tym lepsza. Czekolada o większej zawartości kakao ma bowiem częściej mniej dodatku cukru. Kakao jest również bogate w błonnik i zdrowe tłuszcze. Okres przydatności czekolady sprawdzaj na opakowaniu. Zamrożona czekolada będzie przydatna jeszcze dłużej.





Makaron wysokobiałkowy



To każdy makaron, którego podstawą nie jest pszenica. Makarony wysokobiałkowe są zwykle wytwarzane z roślin strączkowych, takich jak czarna fasola lub ciecierzyca. Rośliny strączkowe zawierają dużo błonnika i białka, dzięki czemu są lepsze niż tradycyjne makarony. Możesz zastąpić zwykły makaron odmianą wysokobiałkową w dowolnym przepisie. Jest przydatny na sucho do 6 miesięcy.



Komosa ryżowa



Komosa ryżowa (quinoa) to rodzaj pełnego ziarna o smaku i konsystencji podobnej do brązowego ryżu. Ma jednak więcej białka i błonnika – i mniej węglowodanów ogółem niż brązowy ryż. Można stosować ją zamiennie do sosów, kotletów czy warzyw. Dzięki temu quinoa jest szczególnie polecana dla osób z cukrzycą. Jest przydatna około 6 miesięcy do 1 roku, jeśli przechowujesz ją w szczelnym pojemniku.



Koktajl białkowy



Większość odżywek białkowych ma niską zawartość węglowodanów i cukru, a jednocześnie zapewnia dużą dawkę białka. Białko serwatkowe pochodzi z mleka krowiego, więc jeśli wolisz żywność pochodzenia roślinnego, możesz użyć białka sojowego lub białka grochu. To wygodny i szybki w użyciu produkt, który możesz dodać do smoothie, koktajli proteinowych i deserów. Zwykle jest przydatny do 1 roku, ale zdarzają się też białka o dłuższym terminie spożycia.

