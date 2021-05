Ognik szkarłatny. Ozdobny krzew, którego liście mają właściwości lecznicze

Ognik szkarłatny (z łac. Pyracantha coccinea) to ozdobny krzew, który rośnie na południu Europy i Azji, w Japonii i na Tajwanie. Obficie kwitnie w czerwcu i lipcu, a pod koniec lata zaczyna owocować. Tym, co go wyróżnia, są właśnie ozdobne owoce, które mają żółto-pomarańczowo-czerwony kolor.

Ognik szkarłatny – co to za roślina?

Ognik szkarłatny to ozdobny zimozielony krzew, który nie jest szczególnie wymagający. Bardzo dobrze odnajduje się w terenach, w których brakuje systematycznego nawadniania, dlatego można posadzić go na słonecznej działce. Istotne jest tylko, by było to stanowisko osłonięte od wiatru, a gleba próchniczna i żyzna.

Ognik dorasta do 4 metrów wysokości i 2 metrów szerokości. Ma długie zwisające gałęzie, które są pokryte kolcami oraz jajowate liście w kolorze ciemnozielonym. Latem pojawiają się na nim piękne owoce, które zbierają się w baldachogrona. Cieszą oko aż do wczesnej zimy, gdy stają się pokarmem dla ptaków.

Owoce mogą mieć różny kolor: od żółtego aż po krwistoczerwony. Im więcej słońca dostaje roślina, tym mocniej owocuje, dlatego warto sadzić ją na mocno nasłonecznionych terenach.

Zastosowanie ognika

Ognik szkarłatny jest piękną ozdobą ogrodu, w dodatku bardzo funkcjonalną. Krzew rozrasta się na taką wysokość i szerokość, że może osłonić nas od sąsiada. Wystarczy posadzić kilka krzaków obok siebie, by stworzyć zwarty i gęsty żywopłot.

Warto jednak pamiętać, że aby ładnie się rozrósł, potrzebuje wzmocnienia. Dobrym pomysłem jest więc sadzenie go przy siatkach i płotach, które stanowią dla niego naturalną podporę.

Pielęgnacja ognika

Krzew jest rośliną, która nie wymaga dużej uwagi. W okresie kwitnienia i owocowania nie trzeba go w ogóle podlewać. Ognik świetnie sobie poradzi nawet z suszą – nie bez powodu rośnie na południu Europy, gdzie temperatury są dużo wyższe niż u nas.

Warto jednak intensywnie go podlać późną jesienią. Dzięki temu roślina zbierze zapas wody na zimę.

Gdy zima się skończy, konieczne jest z kolei przycięcie starych i chorych pędów. Powinno się to zrobić w marcu. Dzięki temu krzew będzie ładniej kwitł i miał więcej owoców.

Polecane odmiany

Jeśli zależy nam, by udekorować działkę krzewami, które pięknie owocują, możemy wybrać kilka odmian ognika szkarłatnego. Wśród tych ciekawszych, zasługujących na uwagę, są:

Golden Charmer – to odmiana, która ma żółte owoce. Dorasta do 2 m wysokości

Orange Glow – jedna z popularniejszych; to odmiana, która ma pomarańczowe owoce. Dorasta do 4 m wysokości i jest bardzo odporna

Soleil' d'Or – ma żółte owoce i dorasta do 2 m wysokości. Sprawdzi się na balkonach

Red Column – ma czerwone owoce i dorasta do 3 m wysokości

Właściwości lecznicze ognika szkarłatnego

Roślina nie tylko cieszy oko, ale również ma walory lecznicze. Korzenie krzewu mają zdolność chłodzenia organizmu oraz oczyszczania go z toksyn, dlatego wykorzystuje się je w przebiegu infekcji. Działają również przeciwbólowo, pomagają przy bólu zęba, bólach głowy, migreny czy bolesnych miesiączkach.

W Turcji liście ognika są wykorzystywane do leczenia nieżytów jelitowo-żołądkowych. Napar z liści krzewu pomaga pozbyć się biegunek i wyciszyć podrażniony żołądek.

W Himalajach i w Chinach ognik wykorzystywany jest w medycynie ludowej do leczenia nie tylko problemów trawiennych, ale też sercowych. Pomaga na tachykardię, miażdżycę, nadciśnienie.

Okładami z liści leczy się również rany i ropnie, a także krwotoki. Ognik wykorzystuje się także do leczenia zapalenia spojówek oraz gorączki.

Co ciekawe, w Nepalu owoce wykorzystuje się w celu... odmładzającym. Osoby w podeszłym wieku jedzą je, by poprawić swoje samopoczucie. Owoce wykorzystywane są także do przygotowywania nalewek i naparów, które pomagają ukoić skołatane nerwy.

Czytaj też:

Berberys – zastosowanie. Ogrodniczy hit, który ma właściwości lecznicze