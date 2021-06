5 najczęstszych błędów w przechowywaniu warzyw i owoców. Też je popełniasz?

Sezon na owoce i warzywa w pełni. Aby cieszyć się długo ich smakiem i właściwościami, trzeba je odpowiednio przechowywać. Tymczasem wiele osób popełnia błędy, które sprawiają, że produkty tracą świeżość i stają się mniej smaczne. Jakich zasad należy przestrzegać? Znajdziecie je w naszej prezentacji.

1. Nie przechowuj owoców i warzyw sugerując się tym, jak są sprzedawane w sklepie.



Stoiska warzywne sklepie rządzą się swoimi prawami. Często na przykład spotykamy leżące poza chłodnią pieczarki. Czy to znaczy, że sami też powinniśmy trzymać je w temperaturze pokojowej? Nie, jeśli chcemy, by dłużej przetrwały. Sprzedawane w supermarketach owoce i warzywa nierzadko owinięte są folią. Nie oznacza to jednak, że tak samo powinniśmy przechowywać je po przywiezieniu do domu.



2. Nie trzymaj pomidorów w lodówce.



Smakują lepiej, gdy są w temperaturze pokojowej. Przechowywane w lodówce pomidory stają się szkliste, wodniste i tracą smak. Nie dojrzewają się też tak dobrze jak te, które trzymamy w temperaturze pokojowej. Jeśli chcecie cieszyć się pełnią smaku pomidorów - nie schładzajcie ich.



3. Nie przechowuj arbuza w lodówce.



Przechowywany w lodówce arbuz traci swój kolor ale i smak. Lepiej kupić mniejszy kawałek arbuza i zjeść go na bieżąco, niż przechowywać go w lodówce. Aby w pełni cieszyć się smakiem arbuza, najlepiej go nie schładzać zbyt długo.



4. Nie przechowuj cukinii w pobliżu innych warzyw.



Cukinia jest bowiem wrażliwa na działanie etylenu i szybko zwiędnie, jeśli będziemy ją trzymać w lodówce w otoczeniu innych owoców i warzyw. Cukinię, którą chcemy zużyć w ciągu kilku dni można przechowywać owiniętą w mokry ręcznik na blacie. Trzeba jednak pamiętać, że ta metoda ma swój minus - warzywo może po prostu zgnić. Dobrym rozwiązaniem, by cukinia zachowała jędrność, jest przechowywanie jej w zacienionym chłodnym miejscu.



5. Nie przechowuj owoców razem z warzywami.



Niektóre sprawiają, że inne szybko pleśnieją.