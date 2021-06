Czy „roślinne mięso” faktycznie jest zdrowe? Naukowcy mają odpowiedź

Zgodnie z nowymi badaniami finansowanymi przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia, imitacja mięsa jest bardzo zdrowa. Produkty te są dobrym źródłem błonnika, kwasu foliowego i żelaza, a jednocześnie zawierają mniej tłuszczów nasyconych niż np. mielona wołowina. Trzeba zauważyć, że mają również mniej białka, cynku i witaminy B12 oraz dużo soli.

Produkty roślinne zdrową alternatywą mięsa

Już wcześniej Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaklasyfikowała przetworzone mięso, takie jak wędliny, bekon i kiełbasa jako produkty potencjalnie rakotwórcze. Z kolei czerwone mięso – cielęcinę, jagnięcinę, wołowinę i wieprzowinę – jako zwiększające ryzyko chorób z uwagi na jego przetwarzanie.

Chociaż produkty roślinne mogą być zdrową alternatywą dla mięsa, naukowcy ma nadzieję, że... producenci uczynią je jeszcze zdrowszymi. Chodzi tu m.in. o ograniczenie ilość soli do minimum. Ma to znaczenie m.in. przy kontroli wysokiego ciśnienia krwi.

„Firmy spożywcze powinny pracować nad optymalizacją jakości odżywczej swoich produktów, zwłaszcza w odniesieniu do ilości soli i innych składników zawierających sód, stosowanych w produkcji burgerów wegetariańskich i innych alternatywnych produktach pochodzenia roślinnego” – powiedziała Lisa Harnack z University of Minnesota School of Public Health w Minneapolis.

Analizowane produkty pochodziły z firm: z Amy's Kitchen, Inc.; Poza Mięsem; Conagra, Inc.; Impossible Foods Inc.; Kellogg NA Co.; Kraft Foods, Inc.; Marlow Foods Ltd.; Tofurky; i Worthington. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Czytaj też:

Co dieta zachodnia może zrobić z jelitami? Wieści nie są optymistyczne