Jakie bakterie są w lodach z automatu? Sanepid skontrolował nadmorskie lodziarnie

Sanepid skontrolował 50 punktów oferujących klientom lody z automatu w najczęściej odwiedzanych przez turystów miejscowościach na Pomorzu Zachodnim i pobrał do analizy 250 próbek.

Poddano je szczegółowym badaniom pod kątem obecności takich bakterii jak Salmonella, Listeria monocytogenes (wywołujących głównie zatrucia pokarmowe) oraz Enterobacteriacae, których pojawienie się może świadczyć o braku wystarczającej dbałości o higienę, nieprawidłowej dezynfekcji i tym, że w danym lokalu jest po prostu zbyt brudno, by można było bezpiecznie sprzedawać klientom „lody z okienka”.

Lody z automatu pod lupą sanepidu. Co wykryto w lodziarniach nad morzem?

Na zlecenie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie powiatowi inspektorzy sanitarni zakwestionowali 115 próbek z 23 partii lodów z automatu poddanych wyrywkowej kontroli z powodu zawyżonego poziomu bakterii Enterobacteriacae.

Ich obecność wskazuje nie tylko na to, że właściciele lodziarni nie zadbali o zachowanie czystości, ale może być także szkodliwa dla osób z obniżoną odpornością lub chorobami układu pokarmowego, u których po zjedzeniu lodów z automatu może dojść do uporczywych dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Ostatecznie sanepid zdecydował się na to, by:

zamknąć 16 lodziarni – pod rygorem natychmiastowej wykonalności wydano 16 decyzji administracyjnych zakazujących produkcji i wprowadzania do obrotu lodów (do czasu aż kolejne wyniki badań będą prawidłowe), polecono też przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla pracowników i przedstawienie dowodów na dokonanie dezynfekcji automatów do lodów.

7 właścicielom lodziarni zalecić wzmocnienie reżimu sanitarnego i wyeliminowanie wykrytych nieprawidłowości.

Wszyscy przedsiębiorcy, u których stwierdzono niepoprawne wyniki badań, zostali obciążeni dodatkowymi kosztami. Sanepid zapowiada, że kolejne kontrole będą przeprowadzane sukcesywnie przez całe wakacje. Gdzie wykryto największy problem z bakteriami w lodach z automatu?

Gdzie jest najwięcej bakterii w lodach z automatu na Pomorzu Zachodnim?

Powiatowi Inspektorzy Sanitarni zakwestionowali najwięcej próbek lodów z automatów znajdujących się w takich miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego jak:

Sławno (zakwestionowano tam wszystkie 20 próbek, które pobrano do badań mikrobiologicznych)

(zakwestionowano tam wszystkie 20 próbek, które pobrano do badań mikrobiologicznych) Szczecinek (zakwestionowano każdą z 10 próbek, które pobrano do badań mikrobiologicznych)

(zakwestionowano każdą z 10 próbek, które pobrano do badań mikrobiologicznych) Drawsko Pomorskie (zakwestionowano każdą z 5 próbek, które pobrano do badań mikrobiologicznych)

(zakwestionowano każdą z 5 próbek, które pobrano do badań mikrobiologicznych) Gryfice (zakwestionowano 15 z 20 pobranych do badań próbek)

(zakwestionowano 15 z 20 pobranych do badań próbek) Szczecin (zakwestionowano 15 z 20 pobranych do badań próbek)

(zakwestionowano 15 z 20 pobranych do badań próbek) Świnoujście (zakwestionowano 15 z 25 pobranych do badań próbek)

(zakwestionowano 15 z 25 pobranych do badań próbek) Kamień Pomorski (zakwestionowano 10 z 20 pobranych do badań próbek)

(zakwestionowano 10 z 20 pobranych do badań próbek) Kołobrzeg (zakwestionowano 10 z 20 pobranych do badań próbek)

(zakwestionowano 10 z 20 pobranych do badań próbek) Łobez (zakwestionowano połowę pobranych próbek 5/10)

(zakwestionowano połowę pobranych próbek 5/10) Police (zakwestionowano 5 z 15 pobranych do badań próbek)

(zakwestionowano 5 z 15 pobranych do badań próbek) Koszalin (zakwestionowano 5 z 25 pobranych do badań próbek)

