Lubisz czarną herbatę? Uważaj, w produktach tych marek wykryto rakotwórczy składnik

Jak wynika z raportu Fundacji Konsumentów, resztki rakotwórczego glifosatu znalazły się w herbatach: Nelson Black Tea, Teekanne English Breakfast, Lipton Gold Tea, Greenfield Golden Ceylon, Dilmah Ceylon Gold oraz Dilmah Premium Tea. Każda z próblek zawierała też pozostałości innej szkodliwej substancji – kationu trimetylosulfoniowego.

„Źródłem pozostałości pestycydów może być stosowanie środków ochrony roślin zawierających glifosat-trimesium, odmianę glifosatu” – mówi Raymond O’Rourke, specjalista prawa żywności, były członek Irlandzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (FSAI).

Eksperci zauważają jednak, że były to śladowe ilości, a w badanych herbatach nie wykryto przy tym obecności metali ciężkich. Pełen raport dostępny jest w publikacji "Konsumenci testują: Czarna herbata w torebkach – czy zawiera glifosat".

Glifosat – czym jest ten składnik?

Glifosat to związek organiczny z grupy fosfonianów. Jego niewielkie ilości znajdziemy żywności, w produktach przeznaczonych do higieny oraz pielęgnacji. Jednak w 2015 roku został uznany za rakotwórczy na rynku amerykańskim. W Europie nadal jest on dozwolony w określonych normach. Przede wszystkim stosuje się go do produktów używanych w ogrodnictwie.

Czy glifosat w herbacie jest zagrożeniem?

Przyjmowanie tego składnika z żywnością może skutkować alergią, cukrzycą, problemami jelitowymi, a nawet problemami z płodnością. Potencjalnie występuje w płatkach śniadaniowych, batonikach zbożowych, bułkach, chlebie, ciasteczkach, a nawet śmietance do kawy.

Detoksykacja organizmu umożliwia wypłukanie toksyn

Chcesz mieć pewność, że twój organizm dobrze radzi sobie z usuwaniem toksyn i resztek chemikaliów potencjalnie zawartych w żywności lub produktach kosmetycznych? Postaw na przyjmowanie pokarmów, które naturalnie wspierają proces detoksykacji. Oto, co do nich należy:

Zielone warzywa liściaste



Dodanie większej ilości zielonych warzyw do diety to świetny sposób na wsparcie naturalnej detoksykacji organizmu. Warto spożywać przede wszystkim szpinak, jarmuż i pietruszkę. Zielone warzywa liściaste są pełne ważnych składników odżywczych, takich jak żelazo, wapń, potas, magnez i witaminy. Są również bogate w błonnik, który spowalnia ich trawienie i jest dobry do odtruwania jelit.



Ostropest plamisty



Ostropest plamisty jest dobrze znany z właściwości odtruwających wątrobę. Pomaga regenerować narząd, usuwać toksyny i zapobiegać uszkodzeniom spowodowanym przez wolne rodniki. Wykazano również, że ostropest plamisty pomaga w odwracaniu uszkodzeń wątroby spowodowanych przez metale ciężkie, takie jak rtęć, arsen, kadm i ołów.



Chlorella



Znajduje się na szczycie listy produktów odtruwających. Jest pełna fitoskładników, aminokwasów, chlorofilu, beta-karotenu, potasu, fosforu, biotyny, magnezu i witamin z grupy B. Chlorella także pomaga organizmowi odtruwać metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć i uran, i zapobiega ich ponownemu wchłanianiu. Wynika to głównie z wysokiego poziomu chlorofilu.



Spirulina

Spirulina, bliska kuzynka chlorelli, również pomaga w utrzymaniu zdrowego układu odpornościowego. Ten rodzaj algi pochodzi zarówno ze źródeł słodkich, jak i słonowodnych. Spirulina zawiera bardzo dużą ilość chlorofilu, który może pomóc usunąć toksyny z krwiobiegu, wspierając jednocześnie optymalną funkcję odpornościową.





Imbir



Spożywanie herbaty imbirowej może pomóc zmniejszyć wzdęcia i poprawić trawienie, ułatwiając eliminację toksyn. Badania wykazały, że gingerol – aktywny składnik imbiru – jest naturalnym środkiem przeciwzapalnym i może pomóc zmniejszyć stres oksydacyjny poprzez eliminację wolnych rodników w organizmie.



Kurkuma



Kurkuma zawiera ważne fitochemikalia zwane kurkuminą, nadające kurkumie niepowtarzalny kolor. Ta przeciwzapalna przyprawa zapewnia niesamowite wsparcie detoksykacyjne dla organizmu. Badania wykazały, że kurkumina skutecznie promuje optymalną aktywność szlaku detoksykacji.



Czosnek



Czosnek jest również dobry w odtruwaniu organizmu. Występująca w czosnku naturalna substancja chemiczna zwana allicyną wspomaga produkcję białych krwinek i pomaga zwalczać toksyny. Czosnek jest również doskonałym źródłem siarki, która może zwiększyć produkcję glutationu w wątrobie i pomóc odfiltrować metale ciężkie, takie jak ołów i arsen.



Dzikie jagody



Powodem, dla którego te małe owoce znalazły się na liście, jest duża ilość przeciwutleniaczy. Kiedy metale ciężkie dostają się do organizmu, utleniają nasze komórki i przyspieszają starzenie. Spożywanie jagód pełnych przeciwutleniaczy to świetny sposób na zapobieganie uszkodzeniom oksydacyjnym powodowanym przez metale ciężkie.Czytaj też:

