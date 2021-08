Tylko 1% dziennego spożycia kalorii może pochodzić z tego pożywienia. Dlaczego jest niebezpieczne?

Tłuszcze trans to najgorszy rodzaj tłuszczu w diecie. Powstaje po dodaniu wodoru do płynnego oleju, a jego głównym celem jest zachowanie świeżości i smaku żywności przez jak najdłuższy czas.

Tłuszcze trans – działanie w organizmie

Pojawiając się w przewodzie pokarmowym, tłuszcz trans podnosi poziom „złego” cholesterolu LDL, który gromadzi się na ścianach tętnic. Może to skutkować większym ryzykiem chorób serca i zawału. Tłuszcze trans obniżają również „dobry” cholesterol HDL, który w normalnych warunkach usuwa nadmiar cholesterolu i przenosi go do wątroby, aby nie gromadził się w tętnicach.

Ten rodzaj tłuszczu może również nasilać stan zapalny w organizmie i uszkadzać naczynia krwionośne. To z kolei zwiększa ryzyko zachorowania na raka, cukrzycę i doznania udaru.

Z tego powodu American Heart Association zaleca, aby mniej niż 1% całkowitego spożycia kalorii pochodziło z tłuszczów trans. Oznacza to np. 2 g w diecie dostarczającej 2000 kcal.

W jakich pokarmach znajdują się tłuszcze trans?

Tłuszcze trans są zawarte w większej ilości pożywienia, niż możemy przypuszczać. Najpowszechniejszym ich źródłem są fast foody, pizza, ciasta ciasteczka i inne pakowane wypieki. Także chipsy ziemniaczane, niektóre serki i popcorn może być źródłem tego składnika.

Prawdopodobnie nie będziesz w stanie całkowicie wyeliminować tłuszczu trans z diety, jeśli nie przygotujesz wszystkich posiłków samodzielnie, z naturalnych składników. Jednak powinieneś zwracać uwagę na to, co jesz. Pamiętaj, że przy standardowej diecie 2000 kalorii, 2 gramy tłuszczów trans odpowiada ilości około 20 kalorii dziennie.

