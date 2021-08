Salmonella w popularnej przyprawie. GIS wydał ostrzeżenie publiczne

Pałeczki salmonelli zidentyfikowano w jednej z pięciu przebadanych próbek. Służby sanitarne ostrzegają, że spożycie produktu zanieczyszczonego tą bakterią może prowadzić do zatruć pokarmowych.

GIS wycofuje kurkumę z Salmonellą

Wycofaną przyprawą jest kurkuma suszona w opakowaniu mającym 100 g, wyprodukowana przez zakłady Fistaszek z Radecznicy. Chodzi o produkt o numerze: P 14 05 z datą minimalnej trwałości do grudnia 2022 roku.

Jak rozpoznać salmonellozę? Objawy zatrucia Salmonellą

Pierwsze objawy zatrucia Salmonellą, która prowadzi do choroby zwanej salmonellozą, mogą pojawić się od 6 do 72 godzin od spożycia zanieczyszczonego pokarmu. Najczęściej pojawia się wtedy:

biegunka,

mdłości i wymioty,

ból brzucha,

gorączka (do 39°C),

ból głowy,

dreszcze,

poczucie ogólnego rozbicia.

W skrajnych przypadkach może dochodzić nawet do zgonu, choć takie przypadki zdarzają się coraz rzadziej. Zatrute osoby wymagają hospitalizacji i pomocy lekarskiej. Symptomy zakażenia ustępują od 6 do 48 godzin, a choroba trwa zazwyczaj od 4 do 7 dni.

