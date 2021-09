Salmonella w... sezamie! Sanepid wydał ostrzeżenie publiczne dotyczące skażonej żywności

„Obecność bakterii Salmonella wykryto w trakcie badań urzędowych w 1 z 5 badanych próbek. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego” – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny w najnowszym komunikacie.

twitter

GIS ostrzega, że w tym sezamie może być Salmonella

Chodzi o pochodzący z Somalii produkt o nazwie KRESTO SEZAM (500 g, nr partii: L 210791V858, termin spożycia: 30.09.2022 r.), którego producentem jest VOG Polska Sp. z o.o. (ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice).

Nie należy spożywać wskazanej partii sezamu, a konsumenci, którzy zakupili skażony produkt, mogą zwrócić go do sklepu.

„Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała producenta/ dystrybutora o negatywnych wynikach badań przedmiotowego produktu oraz zobowiązała przedsiębiorcę do podjęcia działań zgodnie z procedurą postępowania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami. Firma VOG Polska Sp. z o.o. rozpoczęła wycofywanie kwestionowanej partii sezamu z obrotu handlowego oraz informuje swoich odbiorców o zaistniałej sytuacji i możliwości dokonywania zwrotu produktu do dostawców” – zapewnia GIS.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania produktu, a jego producent wyjaśnia przyczynę tego zdarzenia.

Jak rozpoznać salmonellozę? Objawy zatrucia Salmonellą

Pierwsze objawy zatrucia Salmonellą, która prowadzi do choroby zwanej salmonellozą, mogą pojawić się od 6 do 72 godzin od spożycia zanieczyszczonego pokarmu. Najczęściej pojawia się wtedy:

biegunka,

mdłości i wymioty,

ból brzucha,

gorączka (do 39°C),

ból głowy,

dreszcze,

poczucie ogólnego rozbicia.

W skrajnych przypadkach może dochodzić nawet do zgonu, choć takie przypadki zdarzają się coraz rzadziej. Zatrute osoby wymagają hospitalizacji i pomocy lekarskiej. Symptomy zakażenia ustępują od 6 do 48 godzin, a choroba trwa zazwyczaj od 4 do 7 dni.

Czytaj też:

Mięsożerna bakteria w Bałtyku! 30-latek z Międzyzdrojów trafił do szpitalaCzytaj też:

Uwaga! GIF wycofuje 3 serie popularnych tabletek na nadciśnienie. O jaki lek chodzi?