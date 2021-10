W steku z... „krokodyla” i na skorupkach jaj wykryto bakterie Salmonella. Ostrzeżenie GIS

„W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w określonej poniżej partii produktu „Stek z krokodyla” (250 g, mrożony) wykryto bakterie Salmonella. Produkt jest przeznaczony do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy” – napisano w najnowszym komunikacie GIS.

Salmonella w „stekach z krokodyla” i jajkach – nowe ostrzeżenie GIS

Sanepid ostrzega, że nie należy spożywać steków o numerze partii: 2501263 z terminem ważności do 1 lipca 2023 roku, których importerem jest Tender Meat Sp. z o.o. (ul. Wolności 21 09-100 Płońsk).

Obecność pałeczek Salmonella z grupy D stwierdzono również w przypadku jaj z chowu klatkowego (klasy wagowej M, klasy A) pakowanych po 10 sztuk z partii o numerze 23.10.21.T12 z terminem ważności do 23 października 2021 roku, z kodem na skorupce: 3PL 16071303H6. Produkt ten pochodzi od Polskiej Fermy Grupy Producentów Sp. z o. o. (Włostowa 109D, 48-317 Korfantów Zakład pakowania i sortowania jaj PL 16075903).

„Nie należy spożywać partii jaj określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami” – wyjaśnia GIS.

Jak rozpoznać salmonellozę? Objawy zatrucia Salmonellą

Pierwsze symptomy zatrucia bakterią Salmonella, która może powodować chorobę zwaną salmonellozą, mogą pojawić się od 6 do 72 godzin od spożycia zanieczyszczonego pokarmu. Najczęściej pojawia się wtedy:

biegunka,

ból brzucha,

mdłości i wymioty,

gorączka (do 39 stopni Celsjusza),

dreszcze i poczucie ogólnego rozbicia.

W skrajnych przypadkach może dojść do zgonu, choć takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej. W przypadku zatrucia wymagana jest specjalistyczna pomoc lekarska i hospitalizacja. Zazwyczaj objawy infekcji ustępują od 6 do 48 godzin, a choroba trwa od około 4 dni do tygodnia.

