Uwaga, salmonella w znanej chałwie! GIS wycofuje produkt ze sklepów

Jak poinformował Główny Inspektor Sanitarny (GIS), niemiecka firma Kervan GmbH Berlin wycofuje ze sprzedaży partię chałwy z pistacjami. Powodem decyzji jest stwierdzenie obecności bakterii Salmonella spp w produkcie. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu przez odbiorców w Polsce.

Uwaga! Salmonella w chałwie

Nie należy spożywać produktów z partii o następujących oznaczeniach:

Nazwa produktu: chałwa z pistacjami pn. TAHIN HELVA HALVA, FISTIKLI / PISTACHIO marki: KOSKA 1907, 200 g

Numer kodu kreskowego: 8 6907 10 009442

Numer partii: 212-300F/20

Najlepiej spożyć przed 26.10.2022

Dystrybutor: Kervan GmbH Flohrstr.26 Berlin 13507

Kraj pochodzenia: Turcja

Dlaczego zatrucie Salmonellą jest niebezpieczne?

Pałeczki salmonelli to drobnoustroje, które w Polsce są najczęstszym powodem bakteryjnych zakażeń układu pokarmowego. Objawami zakażenia mogą być: skurcze żołądka, biegunka i gorączka. Objawy zwykle rozwijają się od 12 do 72 godzin po ekspozycji na bakterie salmonelli i zwykle trwają od dwóch do siedmiu dni. Może być śmiertelnym zagrożeniem dla dzieci i osób z obniżoną odpornością.

Podstawowym sposobem zmniejszenia ryzyka infekcji jest higiena dłoni. Warto jest więc mieć zawsze przy sobie środek o szerokim spektrum bójczym, który zabije chorobotwórcze drobnoustroje. Należy także dezynfekować powierzchnie stołów i blatów przed posiłkiem, szczególnie w miejscu publicznym. Inne produkty, w których może występować salmonella, to m.in. surowe mięso i jaja.

