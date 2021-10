Pasta z łososia zanieczyszczona tlenkiem etylenu. Stanowcza reakcja GIS

Firma Orkla Foods Sweden poinformowała Główny Inspektor Sanitarny wycofaniu niektórych partii pasty z łososia 145 g marki Abba. Powodem było zastosowanie do jej produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

„Do Polski zostały dostarczone dwie kwestionowane partie produktu, z których jedna została zablokowana w całości, a druga została wprowadzona do obrotu, zanim odbiorca w Polsce uzyskał informację o zanieczyszczeniu – partia ta jest wycofywana” – informuje GIS.

Szczegóły dotyczące wycofywanej partii:

Nazwa produktu: Pasta z łososia 145 g marki Abba

Numer partii: 0000030030

Data minimalnej trwałości: 24.08.2022

Producent: Orkla Foods Sweden Isbergs gata 9B Malmö

Czym jest tlenek etylenu?

Jest to niebezpieczna substancja, która może mieć działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość. Została ona sklasyfikowana jako substancja kategorii 1B zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008. Tlenku etylenu żywa się przy produkcji: rozpuszczalników, płynów zapobiegających zamarzaniu, tekstyliów, detergentów, klejów, pianek poliuretanowych i farmaceutyków. Konsekwencje zatrucia tlenkiem etylenu to m.in. zatrucie organizmu w przypadku połknięcia, poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu czy uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

Tlenek etylenu jest niedozwolony do stosowania w żywności w jakiejkolwiek ilości na terenie Unii Europejskiej. GIS wskazuje jasno, by nie spożywać wyrobów, co do których istnieje podejrzenie skażenia tlenkiem etylenu.

