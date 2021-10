Kolejne ostrzeżenie GIS. Rakotwórczy składnik w... daniu z Decathlonu

„Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Decathlon Sp. z o.o. wycofaniu jednej partii dania liofilizowanego z powodu wykrycia tlenku etylenu” – napisano na stronie GIS. Również firma Decathlon Sp. z o.o. zamieściła na swojej stronie informację o trwającym procesie wycofania przedmiotowej partii produktu z obrotu handlowego na terenie Polski oraz o możliwość zwrotu do dowolnego sklepu sieci.

Ryż z kurczakiem curry bez glutenu wycofany z Decathlonu

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: DANIE LIOFILIZOWANE TREKKING RYŻ Z KURCZAKIEM CURRY BEZ GLUTENU

Numer partii: 16621003

Data minimalnej trwałości: 15.06.2024

Dystrybutor: Decathlon Sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa

Kraj pochodzenia: Francja

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu w Polsce. Wskazanego wyżej produktu nie można spożywać – grozi to niebezpiecznymi dla zdrowia konsekwencjami.

Czym jest tlenek etylenu?

GIS wskazuje jasno, by nie spożywać wyrobów, co do których istnieje podejrzenie skażenia tlenkiem etylenu. Jest to niebezpieczna substancja, która może mieć działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość. Została ona sklasyfikowana jako substancja kategorii 1B zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008. Tlenek etylenu jest niedozwolony w żywności dostępnej w Unii Europejskiej.

