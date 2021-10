Suplementy diety na apetyt wycofane ze sklepów. Powodem rakotwórczy składnik

Firma Fitness Trading rozpoczęła proces wycofywania partii suplementów diety OstroVit Appetite control. Powodem jest zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Produkt reklamowany jest jako „mieszanka składników pochodzenia naturalnego, które przyspieszają metabolizm organizmu oraz spalanie tłuszczów”. Środek ma regulować również poziom cukru we krwi, przez co nasilać uczucie sytości i ograniczać głód.

OstroVit Appetite control wycofany przez GIS

„Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę FITNESS TRADING Robert Szulborski, wycofaniu wskazanych poniżej partii suplementów diety ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu. Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji” – czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Szczegóły wycofanego produktu:

Nazwa produktu: OstroVit Appetite control 60 kapsułek

Numer partii: 6APE001

Data minimalnej trwałości: 26.05.2023

Producent: FITNESS TRADING Robert Szulborski, ul. Sitarska 16, 18-300 Zambrów

Uwaga – Nie należy spożywać partii wyrobów określonych w tym komunikacie.

Czym jest tlenek etylenu?

Tlenek etylenu niebezpieczna substancja, która może mieć działanie rakotwórcze, mutagenne i szkodliwe na rozrodczość. Używa się jej do produkcji rozpuszczalników, płynów zapobiegających zamarzaniu, tekstyliów, detergentów, klejów, pianek poliuretanowych i farmaceutyków. Jest niedozwolony do stosowania w żywności w jakiejkolwiek ilości na terenie Unii Europejskiej. Konsekwencje zatrucia tlenkiem etylenu to m.in. zatrucie organizmu w przypadku połknięcia, poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu czy uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

