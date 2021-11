Masz w kuchni ten model łyżki? Lepiej ją wyrzuć, jest niebezpieczna

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) stwierdził migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z produktu Florina Onyx – łyżka do serwowania. Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia. GIS ostrzega przed stosowaniem tego produktu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Łyżka do serwowania FLORINA ONYX

Numer partii: A19-210

Kod kreskowy: 5902719587535

Dystrybutor: Florentyna Sp. z o.o., Korzkwy 31, 63-300 Pleszew

„Florentyna sp. z o.o. Korzkwy 31, 63-300 Pleszew wstrzymuje sprzedaż artykułu Łyżka do serwowania Onyx kod kreskowy 5902719587535 nr partii A19-210 do odbiorców hurtowych i detalicznych. Firma zobowiązuje się do niezwłocznego wysłania informacji do odbiorców przedmiotowego produktu o wstrzymaniu dalszej odsprzedaży. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie” – czytamy na stronie GIS.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy używać produktu wskazanego w komunikacie do kontaktu z żywnością.

Czym są pierwszorzędowe aminy aromatyczne (PAA)?

To grupa związków chemicznych powszechnie wykorzystywanymi w mi produkcji: pestycydów, wyrobów farmaceutycznych, materiałów wybuchowych, gumy, polimerów epoksydowych i tuszów (barwniki azowe). Wiele PAA podejrzewanych jest o działanie rakotwórcze lub ma takie udowodnione. Są więc niebezpieczne w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zabawkach i innych produktach konsumenckich.

