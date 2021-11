Salmonella w zielu angielskim! Skażone produkty aż trzech marek

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu trzech partii przypraw ziela angielskiego, do którego produkcji użyto surowca zanieczyszczonego bakterią Salmonella. Producent przypraw LEVANT Foods Sp. z o.o., po uzyskaniu informacji od dostawcy surowca wdrożył procedurę wycofania produktów. Proces monitorują Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Salmonella w zielu angielskim

Szczegóły dotyczące produktów:

Zdjęcie Nazwa produktu Numer partii Data minimalnej trwałości VITPOL Ziele Angielskie 19117/991 08.2023 RUSTICA Ziele angielskie 23517/99 08.2023 PORTLAND Ziele angielskie 23517991 08.2023

Uwaga! Spożycie produktu bez odpowiedniej obróbki termicznej wiąże się z ryzykiem wystąpienia zatrucia pokarmowego. Konsumenci, którzy kupili wskazaną w komunikacie partię produktu, nie powinni jej spożywać.

Czym jest salmonella?

Salmonella jest bakterią wywołującą zatrucia pokarmowe, które mogą prowadzić do niebezpiecznych powikłań. Objawami zakażenia mogą być: skurcze żołądka, biegunka i gorączka. Objawy zwykle rozwijają się od 12 do 72 godzin po ekspozycji na bakterie salmonelli i zwykle trwają od dwóch do siedmiu dni. Leczenie zwykle polega na nawadnianiu organizmu, a w rzadkich przypadkach stosowana jest antybiotykoterapia. Niestety bakterie mogą pozostać w organizmie jeszcze przez wiele miesięcy. Choroba jest niebezpieczna głównie dla dzieci, osób starszych i tych z obniżoną odpornością.

Salmonella wywołuje większość zatruć pokarmowych w Polsce i w Europie. Według raportu GIS i PZH w 2018 roku zarejestrowano łącznie 9957 zachorowań na salmonellozy odzwierzęce, z czego najwięcej wśród dzieci do 5 roku życia.

