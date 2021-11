GIS znów wycofuje suplementy diety. Nie wolno ich spożywać!

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu kolejnych partii suplementów diety z powodu zanieczyszczeń ich składu. Co znalazło się w produktach i dlaczego mogą być one szkodliwe?

Wycofane produkty DR VITA

W suplementach firmy DR VITA: Calcium z Vitaminą C o smaku malinowym oraz Multi+ wykryto tlenek etylenu. Jest to wysoce szkodliwa substancja, której obecność w żywności jest niedozwolona na terytorium Unii Europejskiej. Spółka Dr Vita rozpoczęła proces wycofywania niżej wymienionych partii. Poinformowała także o możliwości odesłania kwestionowanych suplementów diety do siedziby firmy w celu utylizacji.

Następujące produkty zostały wyprodukowane z użyciem zanieczyszczonego surowca:

Zdjęcie produktu Nazwa produktu Numer partii Data minimalnej trwałości DR VITA Calcium z Vitaminą C o smaku malinowym 101161QY 16.01.2023 101181QY 18.01.2023 DR VITA Multiwitamina + minerały 012021QY 02.12.2022 012022QY 02.12.2022 012023QY 02.12.2022

Wycofane produkty Polski Lek

Tlenek etylenu wykryto także w szeregu suplementów dystrybuowanych przez Polski Lek. Znalazły się tu: Calcium Duo alergo z kwercetyną, Calcium z Vitaminą C o smaku cytrynowym, pomarańczowym i poziomkowym, Plusssz 100% Multiwitamina + minerały i Plusssz Zizz tabletki musujące do ssania o smaku poziomkowym. Chociaż firma podjęła natychmiastowe działania w zakresie wycofania określonych partii produktu, ma zamiar odwoływać się od decyzji inspekcji sanitarnej.

Zdjęcie produktu Nazwa produktu Nr partii * Data minimalnej trwałości Calcium Duo alergo z kwercetyną 012101QZ 10.12.2022 012102QZ 10.12.2022 012103QZ 10.12.2022 012111QZ 11.12.2022 012112QZ 11.12.2022 012113QZ 11.12.2022 Calcium z Vitaminą C o smaku cytrynowym 012031QY 03.12.2022 012032QY 03.12.2022 012033QY 03.12.2022 012041QY 04.12.2022 Calcium z Vitaminą C o smaku pomarańczowym 012043QZ 04.12.2022 012051QZ 05.12.2022 012052QZ 05.12.2022 012063QZ 06.12.2022 012071QZ 07.12.2022 012072QZ 07.12.2022 Calcium z Vitaminą C o smaku poziomkowym 011281QZ 28.11.2022 011301QZ 30.11.2022 011302QZ 30.11.2022 Plusssz 100% Multiwitamina + minerały 101123QY 12.01.2023 101131QY 13.01.2023 101132QY 13.01.2023 Plusssz Zizz tabletki musujące do ssania o smaku poziomkowym 012111Q3 11.12.2022 012112Q3 11.12.2022 012121Q3 12.12.2022

Źródło zdjęć: GIS

Czytaj też:

Toksyczne i rakotwórcze substancje w żywności. Ekspert wyjaśnia, skąd się biorą i jak ich unikać