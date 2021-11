Kiełbasa tatarska wycofana ze sklepów. Powodem wykrycie bakterii Salmonelli

„Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność pałeczek Salmonella spp. w jednej partii produktu pn. Kiełbasa surowa metka tatarska, 170 g. Spożycie żywności zanieczyszczonej Salmonella może prowadzić do choroby zwanej salmonellozą”. – ostrzega Główny Inspektor Sanitarny w komunikacie z 20 listopada.

Chodzi o wyroby firmy Prosiaczek o numerze partii 0211101071 z terminem przydatności do spożycia 1.12.2021. Partia ta wycofywana jest obecnie ze sklepów, co potwierdził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu. Wydał on decyzję wstrzymującą produkcję surowych wyrobów mięsnych gotowych do spożycia. Konsumenci, którzy kupili wskazaną w komunikacie partię produktu, nie powinni jej spożywać.

GIS apeluje: Nie spożywaj kiełbasy skażonej salmonellą!

Nie należy spożywać produktów z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem. Objawami zakażenia salmonellą mogą być: skurcze żołądka, biegunka i gorączka. Objawy zwykle rozwijają się od 12 do 72 godzin po ekspozycji na bakterie salmonelli i zwykle trwają od dwóch do siedmiu dni.

Salmonella wywołuje zatrucia pokarmowe, które mogą prowadzić do niebezpiecznych powikłań. Leczenie zwykle polega na nawadnianiu organizmu, a w rzadkich przypadkach stosowana jest antybiotykoterapia. Niestety bakterie mogą pozostać w organizmie jeszcze przez wiele miesięcy. Zatrucia pokarmowe są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, osób z obniżoną odpornością (osłabioną po chorobie, zabiegu operacyjnym, przeszczepie itp.) oraz w podeszłym wieku.

Czytaj też:

Salmonella w zielu angielskim! Skażone produkty aż trzech marekCzytaj też:

Jak wybrać w sklepie dobrą kiełbasę? Czy liczy się tylko cena?