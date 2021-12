Jak długo trzymasz mrożonki? Niektóre można przechowywać tylko miesiąc

Jeśli kupujesz gotowe mrożonki, nie ma żadnego problemu: data przydatności do spożycia jest zawsze na opakowaniu. Ale zamrażanie to także domowy sposób na przechowywanie warzyw, owoców, mięsa, ryb, ale też gotowych produktów: zup, pierogów, sosów. Mrożenie pozwala zachować na później nadmiar żywności i uchronić ją przed zepsuciem. Warto jednak wiedzieć, jak długo można przechowywać w zamrażarce konkretne produkty.

O czym trzeba pamiętać, mrożąc produkty?

Przygotowując domowe mrożonki, warto pamiętać o kilku zasadach.

Utrzymuj w zamrażarce stałą temperaturę. Powinno to być minimum -18 stopni Celsjusza.

Nie wkładaj do zamrażarki ciepłych produktów. Mogą sprawić, że inne rzeczy w zamrażarce częściowo się rozmrożą i zaczną namnażać się bakterie.

Jeśli masz taką możliwość, podziel zamrażarkę tak, aby produkty typu surowe mięso i ryby, były w innej komorze, niż owoce czy warzywa.

Nie wrzucaj produktów luzem do zamrażarki. Wykorzystaj do przechowywania specjalne pojemniki lub torebki do mrożenia.

Zawsze napisz na opakowaniu datę mrożenia. Będziesz wiedzieć, jak długo możesz przechowywać dany produkt.

Nie zamrażaj ponownie rozmrożonych produktów.

Jak długo można przechowywać produkty w zamrażarce?

Szczegółowe zalecenia w sprawie przechowywania mrożonek wydała m.in. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA). Podajemy rekomendowany czas przechowywania wybranych mrożonek. Przy mięsach obowiązuje zasada, że mięso w dużych kawałkach można przechowywać dłużej, niż porcjowane.

parówki, szynka gotowana (w plasterkach i cała), wędliny (nieotwarte), kiełbasy: 1-2 miesiące

zupy i gulasze (mięsne i warzywne): 2-3 miesiące

mięso obiadowe (kotlety, pieczenie, gotowane i smażone mięsa): 1-2 miesiące

tłuste ryby: 2-3 miesiące

wędzone ryby: 2 miesiące

surowe jajka (białko lub żółtko) bez skorupki: 1 rok

surowe podroby: 3-4 miesiące

surowy kurczak i indyk w całości: 1 rok

surowy kurczak i indyk w kawałkach: 9 miesięcy

surowe steki: 6-12 miesięcy

surowe mięso na kotlety wieprzowe: 4-6 miesięcy

owoce i warzywa: 6-12 miesięcy

pieczywo: 12 miesięcy

Czego nie należy mrozić?

Są produkty, których mrozić nie należy. Na liście są m.in. jajka w skorupkach, jajka gotowane, gotowane makarony, gotowe (sklepowe) obiady hermetycznie pakowane czy produkty typu tuńczyk w puszce i gotowe sałatki w puszkach czy słoikach.

Czy mrożonki są zdrowe?

Mrożenie pozwala zachować większość wartości odżywczych poszczególnych produktów. Zimą to dobry sposób na dostarczenie organizmowi niezbędnych witamin i mikroelementów, dzięki zdrowym mrożonkom warzywnym i owocowym. Mrożone owoce (np. truskawki, maliny, jagody) można wykorzystać do zrobienia pysznych koktajli, dodać je do owsianki czy wykorzystać w słodkich wypiekach. Warzywa możesz dodać do zup, pieczeni, usmażyć je, lub w najzdrowszej wersji, ugotować na parze.

