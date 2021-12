Laseczki jadu kiełbasianego w paście kanapkowej. GIS: „Poważne zagrożenie”

Niebezpieczne toksyny i bakterie wykryto w trakcie dochodzenia związanego z zatruciem toksyną botulinową – informuje Główny Inspektor Sanitarny. Winowajcę znaleziono w partii wegańskiej pasty. Chodzi o produkt o nazwie "Pasta warzywna śródziemnomorska z pestkami dyni Mega Vega".

GIS: „Poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka”

Partia ma minimalną datę trwałości 18.01.2022. Jest to jednocześnie numer partii produktu. Jak informuje GIS, producent pasty, Revocann Sp. z o.o. z Woli Batorskiej zakończył swoją działalność we wrześniu tego roku. Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w firmie Revocann Sp. z o.o. z Lublina, która kupiła spółkę z Woli Batorskiej. Dystrybutor pasty, który częściowo wprowadził produkt do obrotu, rozpoczął wycofywanie produktu z rynku.

GIS w swoim komunikacie ostrzega, że spożycie produktu zanieczyszczonego toksyną botulinową (inaczej jadem kiełbasianym) stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Zatrucie jadem kiełbasianym – objawy

Nie należy spożywać partii produktu określonej w ostrzeżeniu GIS. W przypadku spożycia i wystąpienia objawów chorobowych w postaci nudności, wymiotów, zaburzeń widzenia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jad kiełbasiany jest jedną z najgroźniejszych dla człowieka toksyn, które wytwarzają bakterię. Zatrucie może skończyć się nawet śmiercią w wyniku porażenia układu oddechowego lub nagłego zatrzymania krążenia.

