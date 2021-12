Kompot z gruszek – pyszny napój na zimę pełen witamin

Kompot z gruszek to napój, który dostarcza wielu witamin i mikroelementów. Gruszki to jedne ze zdrowszych owoców! Jako jedyne zawierają jod, wspomagający pracę tarczycy, a oprócz tego dostarczają też szeregu innych pierwiastków. Sezon na gruszki zaczyna się pod koniec lata i trwa do późnej zimy, dlatego możemy długo cieszyć się smakiem tych pysznych owoców.

Kompot z gruszek pyszny i zdrowy

Gruszki można wykorzystywać na wiele sposobów, zajadając się nimi w wersji surowej, tworząc z nich musy owocowe, piekąc je, dodając do mięs, owsianek, jaglanek. Dobrym pomysłem jest także gotowanie ich i podawanie w formie kompotu.

Taki napój nie tylko dobrze nawadnia i zaspokaja pragnienie, ale też dostarcza wielu składników odżywczych! Może stanowić świetną alternatywę dla kupnych soków czy słodkich napojów, które lepiej jest wyeliminować z diety.

Co zawierają gruszki?

Gruszki to skarbnica witamin i minerałów. Są źródłem wapnia, żelaza, witaminy C, potasu, magnezu, boru. Dzięki temu wzmacniają układ immunologiczny, wspomagają pracę serca i układu sercowo-naczyniowego, a także pozytywnie oddziałują na komórki nerwowe.

Jak zrobić kompot z gruszek?

Przygotowanie kompotu z tych owoców jest bardzo proste i wymaga właściwie tylko kilku kroków!

Przepis: Kompot z gruszek Kompot z gruszek to pyszny napój pełen witamin. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 40 godz. Czas gotowania 15 godz. Liczba porcji 1 Składniki 2 kg gruszek

1 szklanka cukru

laska wanilii

2 litry wody Sposób przygotowania Obierz gruszkiGruszki dokładnie umyj i obierz ze skórki. Pokrój w kostkę. Przygotuj wodęPokrojone gruszki wrzuć do wody. Włącz na niewielkim ogniu. Gdy woda się zagotuje dodaj cukier, cały czas mieszając Gotuj 15 minutGruszki gotuj przez minut z laską wanilii. Przelej do dużego szklanego naczynia. Gotowe!

