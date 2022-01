Chrupki kukurydziane mogą być niezdrowe dla dzieci. Lepiej nie podawać ich zbyt często

Chrupki kukurydziane to przekąska, którą rodzice chętnie dają dzieciom do przekąszenia. Można je zabrać na spacer, dać maluchowi w wózku lub w domu pomiędzy posiłkami. Są bezpieczne, bo szybko się rozpuszczają w ustach, niemowlę się nimi nie zadławi, dlatego to jedna z ulubionych przekąsek rodziców. Okazuje się jednak, że lepiej nie podawać dzieciom ich zbyt często, bo mogą one negatywnie oddziaływać na zdrowie maluchów.

Czym są chrupki kukurydziane?

Chrupki kukurydziane produkuje się z mąki kukurydzianej i wody. Mąka kukurydziana jest lekkostrawna, dlatego tego typu przekąski nie obciążają nie w pełni rozwiniętych układów trawiennych maluchów.

W sklepach znajdziemy wiele rodzajów chrupek kukurydzianych: małych i dużych, bez dodatków smakowych, z kaszą jaglaną, kaszą gryczaną, czekoladą czy innymi słodkimi dodatkami. Wybierając taką przekąskę dla małych dzieci, zdecydowanie lepiej jest sięgać po chrupki, które nie zawierają żadnych słodkich dodatków.

Czy chrupki kukurydziane są bezpieczne dla dzieci?

Chrupki kukurydziane to produkt, który ma wysoką kaloryczność – w 100 gramach chrupek jest aż 350 kalorii! Podając je między posiłkami, dostarczamy dużej ilości dodatkowych kalorii dziecku, co może zaburzyć rytm posiłków. Ale kalorie to nie wszystko, ponieważ chrupki cechują się wysokim indeksem glikemicznym. I tu już może powstawać poważny problem.

Po spożyciu przez dziecko miseczki chrupek kukurydzianych, w organizmie dochodzi do szybkiego wyrzutu insuliny. Dziecko dostaje dużo energii, staje się radosne i wesołe. Ale energia ta szybko się ulatnia, bo po wyrzucie insuliny następuje spadek glukozy i ponowny głód.

Podając chrupki kukurydziane maluchom, warto o tym pamiętać i dozować ilość przekąsek. Dobrze jest również zwrócić uwagę na to, że chrupki kukurydziane mają negatywny wpływ na zęby. Mocno je oblepiają, a na spacerze czy w podróży (gdzie dzieci często jedzą chrupki) nie mamy możliwości umyć im później zębów. To może negatywnie wpływać na ich kondycję, a jeśli chrupkom towarzyszą inne niezdrowe przekąski, stać się przyczyną rozwoju próchnicy.

