Naukowcy zidentyfikowali rodzaj oleju, który jest powiązany z rozwojem komórek rakowych

Przerzuty, które są terminem medycznym odnoszącym się do rozprzestrzeniania się guza nowotworowego na inne części ciała, są odpowiedzialne za dziewięćdziesiąt procent zgonów z powodu raka na świecie. Naukowcy z IRB Barcelona odkryli teraz kwas tłuszczowy, który może promować wzrost guzów nowotworowych.

Olej palmowy a ryzyko przerzutów rakowych

Dotyczy to kwasu palmitynowego, który powszechnie występuje w oleju palmowym. Według naukowców komórki nowotworowe, które są tymczasowo narażone na dietę bogatą w kwas palmitynowy, są bardziej podatne na rozwój. W badaniu na myszach naukowcy odkryli, że dodanie kwasu palmitynowego do diety nie tylko przyczyniło się do przerzutów, ale także miało długotrwały wpływ na genom. Komórki rakowe zachowały większą zdolność do przerzutów nawet kilka miesięcy po ekspozycji na kwas tłuszczowy. Podobnego efektu nie zaobserwowano w obecności kwasu oleinowego (obfitego w oliwie z oliwek) lub kwasu linolowego (omega-6). Wyniki badań opublikowano w prestiżowym czasopiśmie „Nature”.

Od czasu odkrycia, w jaki sposób kwas palmitynowy zmienia genom raka, aby uczynić go bardziej agresywnym, naukowcy zaczęli opracowywać terapie przerywające ten proces. „To odkrycie toruje drogę do badań i rozwoju terapii, które w szczególności blokują przerzuty raka” – podsumowała dr Gloria Pascual z laboratorium Komórek Macierzystych i Raka w IRB Barcelona.

Chociaż jest jeszcze za wcześnie, aby określić, jaki rodzaj diety może pomóc pacjentom chorym na raka spowolnić proces przerzutów, zmniejszenie ilości kwasu palmitynowego w diecie może być właściwym krokiem. Zawierający kwas palmitynowy olej palmowy występuje m.in. w słodyczach, pieczywie o długim terminie przydatności, margarynach, produktach przetworzonych.

