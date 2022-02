Toksyczny tlenek etylenu w suplementach na odchudzanie. Producent wyjaśnia sprawę

Jak podaje w komunikacie Główny Inspektor Sanitarny – „został poinformowany o prowadzonym przez firmę REGIS Sp. z o.o., wycofaniu dystrybuowanych przez nią suplementów diety ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu”.

Tlenek etylenu w trzech suplementach

Według komunikatu, firma, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od dostawcy surowca, zablokowała partie produktów, wytworzonych z użyciem zanieczyszczonego składnika. Konkretne partie produktów zostały też wycofane z obrotu. Chodzi o trzy konkretne suplementy na odchudzanie:

L-Carnitine HCA Plus 50 kaps. z datą minimalnej trwałości 01.06.2023,

Thermo Shape 2.0 90 kaps. z datą minimalnej trwałości 26.05.2023,

Machine Man Burner 120 kaps. z datą minimalnej trwałości 15.07.2023.

Dlaczego tlenek etylenu jest niebezpieczny?

Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje proces wycofywania produktów. Sam tlenek etylenu to substancja o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Może przyczyniać się do powstawania m.in. nowotworów piersi oraz układu limfatycznego i krwionośnego. Tlenek etylenu może powodować problemy z płodnością.

Do sprawy odniósł się również sam producent, który wydał oświadczenie:„Wyjaśniamy, że tlenek etylenu nie jest i nigdy nie był stosowany w produkcji naszych suplementów diety. Jest on zwykle używany w farmacji oraz w przemyśle spożywczym do czyszczenia (sterylizacji) ekstraktów roślinnych. W/w produkty zostały wyprodukowane z surowca spełniającego parametry jakościowe (dostawca surowca przedstawił stosowny certyfikat jakościowy). Ze względu na fakt, że posiadamy dwa sprzeczne wyniki badań dla tej samej partii surowca – jeden jest pozytywny (tzn. że surowiec nie zawiera tlenku etylenu), drugi negatywny, prowadzimy postępowanie wyjaśniające. Jednakże z uwagi na dobro klientów już na tym etapie wycofujemy w/w produkty z rynku” – napisała w komunikacie firma.

