6 podstawowych produktów spożywczych może zostać wycofanych z rynku

Produkty spożywcze są wycofywane najczęściej z powodu zanieczyszczeń szkodliwymi bakteriami, zdarza się, że w składzie produktu znajduje się alergen, którego producent nie oznaczył. Sprawdź, czy w twojej lodówce nie ma żywności, która stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia!

Co stanowi szczególne zagrożenie?

Wciąż jedno z największych zagrożeń stanowią bakterie Salmonelli, które można znaleźć choćby w surowym mięsie czy jajach. Zagrożenie dla życia stanowią też bakterie E. coli czy Listeria, którymi mogą zostać skażone warzywa.

Gdzie szukać ostrzeżeń?

O szkodliwych produktach, których natychmiast należy się pozbyć, informuje w Polsce GIS, czyli Główny Inspektorat Sanitarny.

Na które produkty w sklepach należy zwracać największą uwagę, żeby uniknąć zatrucia?

Na liście produktów najczęściej wycofywanych ze sklepowych półek znalazły się między innymi zielone warzywa, mięso i jajka.

Sprawdź, które z produktów stanowią największe zagrożenie?

Mięso mielone z indyka



Mięso z indyka należy do grupy produktów dietetycznych, polecane w codziennym żywieniu. Zdało się jednak, ze partie tego produktu były wycofywane ze sklepów ze względu na skażenie bakterią Salmonelli. Objawy zatrucia pojawiają się po kilku godzinach po zjedzeniu zakażonego produktu. Są szczególnie niebezpieczne gdy przebiegają z gorączką i wymiotami, szczególnie dla małych dzieci.





Mięso z kurczaka



Zarówno w surowy jak i gotowany kurczak może zostać zanieczyszczony bakteriami. Za zakażenie drobiu odpowiadają najczęściej bakterie Salmonelli i Listerii.

Najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenie się przed zatruciem jest przestrzeganie odpowiedniej temperatury przechowywania produktu oraz zasad higieny podczas gotowania dań z drobiu.



Mielona wołowina



Głównym powodem, dla którego wołowina bywa wycofywana ze sklepów jest zakażenie mięsa bakteriami Salmonelli i E. coli. Zdarza się jednak, że jeżeli w mięsie znajdzie się niewielka ilość patogenów, nie zachorujemy po zjedzeniu sporządzonej z niego potrawy. Bakterie skutecznie bowiem zabija gotowanie.



Szpinak



Jedzenie szpinaku niesie wiele korzyści dla zdrowia, to warzywo bogate w żelazo i witaminę C, magnez i przeciwutleniacze. Szpinak jest jednak podatny na zanieczyszczenia wód gruntowych, a mycie produktu nie wystarcza, by wyeliminować bakterie, którymi może zostać skażony. Dlatego warto go kupować ze sprawdzonego źródła.



Sałata



To warzywo, które warto włączyć do codziennego jadłospisu. Należy jednak uważać, bo liście sałaty mogą zostać skażone bakteriami występującymi w wodach gruntowych. Za zatrucia pokarmowe spowodowane zjedzeniem skażonej sałaty odpowiadają bakterie i E. coli oraz Listeria.



Jajka

To ważny produkt w codziennej, zbilansowanej diecie, zdarza się jednak, że dochodzi do skażeń Salmonellą. Przy przygotowaniu dań z użyciem jajek trzeba zachować szczególną higienę: dbać o czystość rąk i umyć je każdorazowo po dotknięciu jajek.



Pamiętajmy też, żeby jajka kupować z pewnych źródeł, takich jak sklepy, hurtownie, w których jajka sprzedawane są w opakowaniach. Na opakowaniach znajdziemy numer weterynaryjny, który dotyczy zakładu, w którym jaja zostały zapakowane, a na każdej skorupce jest numer, który pozwala ustalić, z której fermy pochodzą.Czytaj też:

