Nie kupuj produktów z krótkim terminem przydatności! Mogą nie nadawać się już do spożycia

Najczęściej ceny produktów z krótkim terminem przydatności do spożycia obniżają supermarkety i wielkopowierzchniowe magazyny. Zabieg pozwala im redukować ilość marnowanej żywności oraz przyciągnąć klientów promocjami. Trzeba jednak wiedzieć jakie produkty w promocji można kupić i nauczyć się uważnie czytać etykiety – wskazują dietetycy.

Co oznacza termin "należy spożyć do…"?

Gdy na opakowaniu przy dacie ważności jest napisane "należy spożyć do…", to oznacza, że producent wskazuje termin przydatności do spożycia: dzień, miesiąc, rok. Po tej dacie towar nie nadaje się do jedzenia, bo traci swoje walory. Istnieje też ryzyko, że się zepsuł.

Co oznacza, że "najlepiej spożyć przed końcem..."?

Oznaczenie, że "najlepiej spożyć przed końcem..." wyznacza datę minimalnej trwałości produktu. Jeżeli będzie on prawidłowo przechowywany to, do podanego na opakowaniu terminu, zachowa swoje właściwości. Będzie nadawał się do zjedzenia nawet miesiąc po terminie. Dotyczy to na przykład makaronu, kawy czy herbaty.

Co ma wpływ na trwałość produktu spożywczego?

Do najważniejszych czynników należą:

skład chemiczny



sposób pakowania produktu

warunki przechowywania

Jakich produktów nie można zjeść po upływie terminu ważności?

Dietetycy przestrzegają zwłaszcza przed zjedzeniem przeterminowanych produktów białkowych, w tym produktów mlecznych np. jogurtu. Poważnymi zatruciami może grozić spożycie przeterminowanych produktów mięsnych na bazie jajek i ryb.

Jakich produktów z krótkim terminem ważności trzeba się wystrzegać?

W tej grupie znalazły się na przykład pokrojone warzywa i owoce, myte sałaty. Zobacz pełną listę produktów!

Awokado



Awokado to polecany w dietach owoc, zawierający wiele cennych wartości odżywczych. Trzeba wystrzegać się kupowania przejrzałych czy nadgniłych owoców, bo zmieniają kolor i walory smakowe



Myte sałaty



Wygodne w przygotowaniu, umyte i zapaczkowane sałaty szybko się psują. Te z krótkim terminem ważności mogą zawierać zgniłe kawałki warzyw, które nie nadają się do spożycia.



Jogurty



Jogurty zawierające owoce mogą być w smaku naturalnie kwaskowe. Trudno więc ocenić czy są jeszcze dobre do spożycia czy już zepsute.



Mleko



Po otworzeniu butelki może okazać się, że mleko zmieniło już zapach i nie nadaje się do spożycia



Paczkowane pieczywo



Kupując paczkowane pieczywo trudno dostrzec czy nie pojawiła się już w nim pleśń.



Jajka



Pomyśl dwa razy zanim kupisz jajka w obniżonej cenie. Zapach zgniłego jajka odbierze ci ochotę na kupowanie tanich produktów.



Masło orzechowe



Masła orzechowe nie zawierają zwykle konserwantów, krótko przed upływem terminu ważności może zdarzyć się, że będą zjełczałe.

