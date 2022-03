Znana zupa instant wycofana ze sklepów. Wykryto w niej niebezpieczny składnik

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) o wykryciu tlenku etylenu w produkcie Nongshim Shin Kimchi, 120 g. To popularna zupa typu instant, którą sprzedawało wiele sklepów. Producent, firma Asia Express Food B. V. wycofuje obecnie skażoną partię ze sprzedaży.

Zupa instant wycofana przez GIS

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Nongshim Shin Kimchi, 120 g

Data minimalnej trwałości: 19.05.2022

Producent: Nongshim Co.,LTD., 370 Shindaebang-Dong, 156-709 Seul

Kraj pochodzenia: Korea Południowa

Numer partii: TE21

Odbiorcy w Polsce podjęli działania mające na celu wycofanie wskazanej partii produktu. Proces kontrolują Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zalecenia dla konsumentów: Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym ostrzeżeniu. Jeśli posiadasz produkt wskazanej partii, nie spożywaj go.

Czym jest tlenek etylenu?

Tlenek etylenu jest organicznym związkiem chemicznym stosowanym w przemyśle m.in. jako składnik rozpuszczalników czy płynów przeciw zamarzaniu. Jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego stosowanie do żywności w Unii Europejskiej jest niedozwolone. Nawet najmniejsza jego ilość może być szkodliwa i toksyczna dla człowieka. To dlatego zawsze produkty, w których wykryje się ten związek chemiczny, są natychmiast wycofywane z obrotu. Tlenek etylenu może przyczyniać się do powstawania głównie raka piersi i nowotworów układu limfatycznego i krwionośnego.

