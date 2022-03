Używasz słodziku zamiast cukru? Zobacz ranking najlepszych słodzików

Eksperci dzielą słodziki na dwie grupy. Pierwsza z nich to alkohole cukrowe, zwane naturalnymi słodzikami, druga to słodziki sztuczne, czyli substancje słodzące o dużej intensywności. Alkohole cukrowe są strukturalnie podobne do cukrów, ale są słabiej metabolizowane w organizmie, należą do nich m.in. sorbitol, laktitol, ksylitol. Słodziki sztuczne to m.in. sacharyna i aspartam.

Czy słodziki są zdrowe?

Problem dotyczy zwłaszcza słodzików sztucznych, bo chociaż nie dostarczają organizmowi kalorii, lub niewielką ilość, to nie nie oznacza, że są obojętne dla zdrowia. Wiadomo, że oddziałuja na metabolizm i mogą wchodzić w reakcje z bakteriami tworzącymi mikrobion jelitowy. Podejrzewano nawet, że niektóre z nich mogą powodować raka. Najnowsze badania wskazują, że słodziki dopuszczone na rynku UE są całkowicie bezpieczne dla zdrowia, a ich spożywanie nie ma związku z występowaniem chorób nowotworowych.

Czy sztuczne słodziki pomagają schudnąć?

Chociaż sztuczne słodziki nie dostarczają kalorii, prowadzone na szeroką skalę badania nie dowiodły jednak jednoznacznie, że ich stosowanie ma wpływ na obniżenie wagi. Stwierdzono natomiast, że spożywanie produktów z dużą zawartością cukru, a zwłaszcza słodkich napojów może powodować przyrosty masy ciała, choroby metaboliczne i cukrzycę typu 2.

W jakich produktach znajdziemy sztuczne słodziki?

Lista produktów, do których dodaje się sztuczne słodziki, jest długa. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że je spożywają, dlatego warto czytać etykiety na produktach. Sztuczne słodziki można znaleźć na przykład w:

jogurtach i galaretkach /sacharyna/,

w napojach dietetycznych /aspartam, sukraloza/,

w niektórych pakowanych owocach /acesulfam K/,

w gumie do żucia i koktajlach proteinowych /neotam/,

w produktach do gotowania i pieczenia/adwantam/.

Zobacz ranking najpopularniejszych słodzików.

Erytrol



Uznawany jest za najzdrowszy cukier świata. Jest mniej słodki niż cukier, jego słodycz szacuje się na ok. 70 proc. w stosunku do sacharozy. Pozyskiwany jest z owoców, pyłków kwiatów, alg morskich, porostów i owoców morza. Można go wykorzystywać do słodzenia ciast, deserów, słodzenia kawy czy herbaty. Nie powoduje próchnicy i problemów z zębami, ma zerowy indeks glikemiczny, mogą go stosować chorzy na cukrzycę i osoby z nadwagą. Ponadto chroni przed działaniem wolnych rodników i jest w 90 proc. wydalany z moczem.





Ksylitol



Pozyskiwany jest z kory brzozy lub z włókna roślinnego zwanego ksylanem. Ma o 40 proc. mniej kalorii niż cukier. Ma bardzo niski indeks glikemiczny i nie zwiększa poziomu glukozy we krwi. Polecany jest osobom, które chcą się odchudzić i chorym na cukrzycę. Stwierdzono ponadto, że żucie gumy słodzonej ksylitolem poprawia stan zębów i zapobiega próchnicy. Badania wskazują, że ksylitol może być szkodliwy dla zwierząt, uważaj więc, żeby nie podawać go czworonogom.



Syrop klonowy



Wytwarzany jest z soku pnia klonu. Jest o 25 proc. mniej kaloryczny niż cukier. Zawiera wiele witamin i składników mineralnych, m.in.: wapń, magnez, potas, fosfor i mangan. Badania wskazują, że syrop klonowy pomaga regulować metabolizm glukozy, wpływa korzystnie na zdrowie chorych na cukrzycę i wspomaga funkcjonowanie wątroby. Wykazuje też korzystne działanie dla osób zmagających się z kandydozą.





Cukier kokosowy



Cukier kokosowy to w dalszym ciągu cukier, a nie jego zamiennik. Ma tyle samo kalorii co biały cukier, jednak niższy indeks glikemiczny, dlatego polecany jest osobom chorym na cukrzycę. Rzeczywiście, jest lepszym wyborem niż cukier biały, ale wciąż mniej zdrowszym niż np. erytrol czy ksylitol – podkreślają dietetycy.



Stewia



Stewia jest do 300 razy słodsza niż zwykły biały cukier, więc do uzyskania odpowiedniej słodkości pożywienia wystarczy jej niewielka ilość. Ma zerową kaloryczność i indeks glikemiczny mniejszy niż 1. Eksperci postrzegają stewię za bezpieczny zamiennik cukru, najnowsze badania wskazują jednak, że może mieć negatywny wpływ na pracę jelit.Czytaj też:

