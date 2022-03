GIS wycofuje łyżki z sieci Auchan i każe je zutylizować. Są skażone szkodliwymi substancjami

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego, „na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych, w badanych próbkach łyżki szumówki”.

Partia szumówek z Auchana musi być zutylizowana

Chodzi dokładnie o produkt o nazwie Szumówka Auchan o numerze partii 05/2021 i kodzie kreskowym 3665257071806. To łyżka używana zwykle do odszumowania zupy, ale też odcedzania pyz czy odsączania innych gotowanych produktów, chociażby makaronów, pyz, pierogów czy warzyw.

Jak informuje GIS, rozpoczęto procedurę wycofania i utylizacji kwestionowanego produktu. To nie wszystko – w sklepach Auchan powinny być umieszczone ogłoszenia ostrzegawczego dla klientów. Jeżeli masz taką łyżkę w domu – nie używaj jej do kontaktu z żywnością, bo zawarte w niej toksyczne substancje mogą być rakotwórcze.

Czym są pierwszorzędowe aminy aromatyczne?

Pierwszorzędowe aminy aromatyczne to substancje szkodliwe dla zdrowia. To grupa związków chemicznych powszechnie wykorzystywanych chociażby w produkcji pestycydów, wyrobów farmaceutycznych, materiałów wybuchowych, gumy, polimerów epoksydowych i tuszów (barwniki azowe). Wiele PAA podejrzewanych jest o działanie rakotwórcze lub ma takie udowodnione. Są więc niebezpieczne w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zabawkach i innych produktach konsumenckich. Jeśli chodzi o ich obecność w produktach do kontaktu z żywnością, jest to o tyle niebezpieczne, że szkodliwe PAA migrują, przedostając się do jedzenia.

