Salmonella w popularnych hamburgerach. GIS wydał ostrzeżenie

Chodzi o produkt „Hamburger drobiowy classic” (250 g) marki Morliny, w którym wykryto bakterie Salmonella Enteritidis. Jak ostrzega GIS, spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Hamburger z Salmonellą jest wycofywany ze sprzedaży

Bakterie wykryto w określonej partii produktu. Numer partii to 6350221255, a data przydatności do spożycia to 06.04.2022. Producentem jest firma Animex Foods Sp. z o. o. z Opola. Kiedy inspektorzy wykryli bakterie w produkcie, okazało się, że cała partia trafiła już do sprzedaży. Jak czytamy w komunikacie GIS „...zakład podjął niezwłoczne działania w zakresie wycofania partii i poinformował sieci handlowe, do których dystrybuował towar o natychmiastowym wycofaniu go z obrotu. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu monitoruje proces wycofania partii z obrotu”.

Jakie są objawy zatrucia Salmonellą?

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że nie należy spożywać produktu z partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wymienionego produktu, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pierwsze objawy zatrucia Salmonellą mogą wystąpić nawet po 24 godzinach po spożyciu skażonego posiłku. To przede wszystkim dolegliwości żołądkowe, nudności, wymioty i biegunka (przy salmonellozie może być bardzo wodnista, a nawet krwista). Objawy zatrucia to także ostry ból brzucha, ból głowy, dreszcze. U dzieci, osób starszych czy osób z osłabioną odpornością takie zatrucie może mieć jeszcze ostrzejszy przebieg.

Czytaj też:

Jak długo można przechowywać mięso w lodówce? Jedna zasada cię zaskoczy